Якщо епідемія буде розповсюджуватися більшими темпами, контроль за дотриманням карантину буде посилений.

Головна відмінність надзвичайної ситуації від надзвичайного стану – ми не маємо права обмежувати громадян у свободі пересування. В режимі надзвичайної ситуації громадяни можуть вільно пересуватися на власному автотранспорті, пішки, там де вони хочуть, окрім тих випадків, які визначені зоною карантину. На сьогодні такими населеними пунктами є ряд сіл в Тернопільській області, де є сплеск інфекції, це село в Чернівецькій області.

Вони перекриті повністю на в’їзд та виїзд, туди пускають лише автомобілі з продуктами та медикаментами і машини швидкої допомоги, щоб інфекція не розповсюджувалась.

Проте, якщо епідемія буде швидко розповсюджуватися, можуть бути прийняті додаткові спецзаходи, такі як контроль місця перебування за допомогою технічних засобів.

Прилітає дуже велика кількість громадян із-за кордону, ми не маємо права їх не впустити. Ми беремо з кожного з них підписку про необхідність знаходитися 14 днів вдома. Сьогодні йде процес передачі даних від прикордонників поліції, щоб вони вибірково контролювали громадян, щоб вони знаходилися вдома. Щодо контролю за допомогою мобільних операторів. Я заявив про те, що якщо епідемія буде розповсюджуватися більшими темпами може бути прийнято рішення, коли будуть використовуватися технічні заходи.

Фактично, кожен заражений може бути потенційним вбивцею, ненавмисно, але може. Вони не винні, що заражені. Але не мають наражати на небезпеку інших.

Про комплекс карантинних заходів, які вже впроваджені

Епідемія – це пожежа, яка буде розповсюджуватися, якщо ми не перестанемо підкидати дров до багаття, в даному випадку це можливість для людей контактувати одному з одним. Якщо ми не будемо вводити додаткові обмежувальні заходи, то отримаємо таку ж ситуацію як в Італії. На сьогодні такі заходи - це обмежувати спілкування громадян одним з одним, щоб вони не мали змоги заражати один одного.

Крім того, правоохоронці зараз також працюють на попередження конфліктів. Наприклад, в Києві в кожному автобусі та тролейбусі їздять по два співробітники поліції та Національної гвардії для того, щоб попереджувати конфлікти та хуліганства, які були в перші дні. Було прийнята постанова про те, що поліція на НГУ взяли під охорону всі медичні заклади, де проводяться тестування на коронавірус, щоб уникнути конфліктів. Ситуація залишається під контролем.

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