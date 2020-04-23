Когда закончится карантин в Украине: пояснение

Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая, поэтому возможное ослабление карантинных мер ожидается только с 12 мая.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, снятие изоляции будет проходить в пять этапов.

"У нас есть очень четкий план выхода из карантина. План состоит из пяти этапов. Есть стартовая точка реализации этого плана, мы ее условно можем назвать день "К" или день "конца карантина". Этот день или начало реализации нашего плана мы можем запустить при условии благоприятной эпидемиологической ситуации", – говорил глава правительства на заседании КМ в среду, 22 апреля.

Карантин в Украине

Шмыгаль подчеркнул, что основным условием для наступления первого дня выхода из карантина будет являться низкий процент (плюс-минус 5%) выявленных случаев заболевания COVID-19 в течение 10 дней.

Также больницы должны быть заполнены больными менее чем на 50%. Сейчас этот показатель составляет 10%, отметил премьер.

"После этого идем по дорожной карте выхода из карантина и реализуем следующие этапы. Они также прописаны, мы их сообщим и расскажем, при каких условиях будет наступать каждый из этих этапов", – пояснил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.

А на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского было отмечено, что продление карантина необходимо из-за того, что пик заболеваемости коронавирусом ожидается только в начале мая.

В то же время для поддержки граждан и запуска экономики глава государства выразил готовность ввести определенные послабления ограничительного режима. Прежде всего речь идет о некритических объектах инфраструктуры.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что в 2020 году миру не удастся преодолеть коронавирус, а борьба с COVID-19 может продолжаться еще два года. Он считает, что в этот период людям придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Также премьер-министр отметил, что с 22 апреля в Украине вводят новые определения карантинных мер. Будут внедряться три уровня: желтый, оранжевый и красный.

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