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19 марта • обновлено в 10:16
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Когда закончится карантин в Украине: названы сроки

4.6т
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В Украине карантин из-за коронавируса ввели во всех регионах 12 марта. Уже тогда власти объявили, что предварительная дата его окончания – 3 апреля.

До этого дня будут действовать все ограничения, введенные в рамках карантина.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

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Что предприняли на время карантина в Украине

  • Приостановлены занятия в университетах, школах и садиках;

  • Отменены массовые мероприятия;

  • Закрыты государственные границы;

  • Приостановлена ​​работа ТРЦ и заведений;

  • Закрыто метро в Киеве, Харькове, Днепре.

В то же время, власти отмечают, что дата окончания карантина может быть скорректирована в зависимости от динамики распространения коронавируса в Украине. Некоторые эксперты-медики допускают, что основная часть запретов может быть сохранена до лета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 18 марта, в украинских городах начали действовать строгие ограничения в общественном транспорте в связи с карантином, который введен из-за вспышки коронавируса. В Киеве, Харькове и Днепре закрыли метрополитен. Во всех населенных пунктах ввели запрет на пребывание более 10 человек в салоне транспортного средства.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
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