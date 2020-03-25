Когда Вербное воскресенье и Чистый четверг в 2020 году: даты

Вербное воскресенье в 2020 году православные отмечают 12 апреля. Как известно, этот праздник каждый год выпадает на разные даты (зависит от того, какого числа Пасха).

Церковное название праздника – Вход Господень в Иерусалим или неделя ваий (от греческого названия пальмы). В Украине название сменили в связи с тем, что в наших широтах пальмы не растут.

Вербное воскресенье 2020 Иллюстрция

В этот день верующие вспоминают, как Спаситель въехал в Иерусалим на осле (символе мира). И народ приветствовал его пальмовыми ветвями – так встречали победителей в старину.

Чистый четверг в 2020 году

Чистый, или Великий четверг отмечают в четверг перед Пасхой. В 2020 году он приходится на 16 апреля.

Православная Церковь в этот день вспоминает Тайную Вечерю Иисуса Христа с 12 апостолами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году праздник Воскресения Христова (Пасхи) выпадает на 19 апреля, в связи с чем украинцы будут отдыхать три дня – с 18 по 20 апреля.

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