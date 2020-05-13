Когда в Украину придет потепление после бури: синоптик назвал дату

С 15 мая в Украине ожидается улучшение погодных условий и повышение температуры воздуха.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил руководитель отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык. По его словам, до пятницы над страной будет держаться холодный атмосферный фронт.

В среду и четверг, 13 и 14 мая, ночью будут наблюдаться заморозки в западных областях, температура будет составлять 0-5 градусов тепла, а иногда опустится и ниже нуля. На севере также ожидается значительное снижение температуры ночью – от 0 до +2 градусов, на почве заморозки до -2. На остальной территории +1...+6. Днем температура не будет превышать +15.

В Украине потеплеет с 15 мая pixabay

"А уже с 15 мая погода начнет улучшаться, температура воздуха будет повышаться, и на выходные, 16 и 17 мая, дневная температура будет колебаться в пределах +15...+20 градусов. Ночью несколько прохладнее, +3...+8", – рассказал синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Европы 12 мая засыпало снегом – высота снежного покрова местами там составляла до 10 сантиметров. Подобную погоду, спровоцированную холодным атмосферным фронтом, метеорологи прогнозировали этот день и Украине.

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