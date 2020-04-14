Когда в Украине ждут всплеск коронавируса: Ляшко назвал "маркерную" точку

Прогнозируемый массовый наплыв украинцев в церкви на Пасху может полностью уничтожить успехи страны по сдерживанию пандемии коронавируса, которые были достигнуты благодаря карантину.

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Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Маркерная точка – это 24 апреля, дата, которая нам покажет ситуацию. Это как раз 5−7 день после Пасхи. Мы увидим, есть ли у нас всплеск после празднования этого праздника", – сказал он.

Виктор Ляшко

Заместитель главы Минздрава отметил, что ведомство не раз обращало внимание Совета церквей и представителей всех конфессий на том, что нужно сделать все возможное для избегания массовых скоплений. И опыт Вербного воскресенья показал, что нарушений в святынях было не очень много.

Но имели место случаи, когда украинцы толпами собирались возле храмов, не соблюдая при этом никакие правила социального десантирования. Все это приводило к тесным контактам, а в будущем может привести и к всплеску заболеваемости COVID-19.

Поэтому Ляшко призвал граждан отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина.

"Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и людей. Мы рассчитываем на сознательность украинцев", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за сознательного игнорирования карантина братией контролируемой УПЦ МП Киево-Печерской лавры, главная православная святыня Украины превратилась в настоящий эпицентр эпидемии коронавируса в Киеве. По состоянию на утро 13 апреля опасная болезнь была обнаружена у 63 священнослужителей лавры, один случай стал смертельным.

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