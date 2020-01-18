Когда правильнее купаться на Крещение: названо время

Купаться в проруби на Крещение Господне следует после вечерней службы 18 января или же в ночь с 18 на 19 января. Также делать это можно утром или днем 19 января.

Впрочем, как сообщили "Факты", в этом празднике главное не купание в ледяной воде, а осознание того, что в этот день в реке Иордан был крещен Иисус Христос (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Поэтому очень важно вечером 18 января и утром следующего дня посетить службу в храме, исповедаться, причаститься и взять святой воды. Считается, что вода, набранная на Крещение, – спасение от болезней. Хранить ее можно целый год и даже больше.

Крещение 2020 в Украине

Проруби, в которых люди купаются на Крещение, всегда освящаются. Традиционно в воду погружаются с головой три раза, произнося "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа".

Примечательно, что купаться следует в рубашках, а не купальниках, чтобы не обнажаться напоказ, что делают многие.

Инфорграфика о Крещении Факты

OBOZREVATEL подробно узнал, как правильно святить воду на Крещение Господне, хранить ее и использовать.

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