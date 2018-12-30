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Когда на Донбассе закончится война: украинцы дали печальный прогноз

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Большинство украинцев не верят, что война на Донбассе сможет закончиться в ближайшие несколько лет.

Об этом стало известно по результатам опроса , в котором приняли участие более 7 тысяч респондентов. Накануне известный экстрасенс заявила, что война должна закончиться к 2021 году, а карпатские мольфары поддержали ее предсказание, отметив, что перемирие с РФ может наступить еще раньше.

Так, 39% опрошенных ответили, что не верят в такие прогнозы, назвав их слишком оптимистичными. Еще 23% высказали свое отчаяние, заявив: они не верят в то, что война вообще когда-то закончится.

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Однако остальные респонденты уверены, что конфликт на востоке близится к финалу. По мнению 24%, война вполне может завершиться через два года, а еще 14% и вовсе верят в то, что мир может наступить еще раньше.

Когда на Донбассе закончится война: украинцы дали печальный прогноз

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно новой трактовке пророчества известной болгарской ясновидящей Ванги, которая скончалась в 1996 году, в 2019 году президент России Владимир Путин столкнется с попыткой покушения со стороны кого-то из его команды безопасности.

Более того, согласно пророчеству, на Россию может рухнуть гигантский метеорит, который разрушит много городов.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОпросы Обозревателя
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Отведите ВСУ от Д\ЛНР и война закончится
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
2/3 уже не верят в победу над русскими? Совсем неплохо. Виден прогресс в процессе осознания объективной реальности.
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