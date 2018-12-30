Когда на Донбассе закончится война: украинцы дали печальный прогноз

Большинство украинцев не верят, что война на Донбассе сможет закончиться в ближайшие несколько лет.

Об этом стало известно по результатам опроса , в котором приняли участие более 7 тысяч респондентов. Накануне известный экстрасенс заявила, что война должна закончиться к 2021 году, а карпатские мольфары поддержали ее предсказание, отметив, что перемирие с РФ может наступить еще раньше.

Так, 39% опрошенных ответили, что не верят в такие прогнозы, назвав их слишком оптимистичными. Еще 23% высказали свое отчаяние, заявив: они не верят в то, что война вообще когда-то закончится.

Однако остальные респонденты уверены, что конфликт на востоке близится к финалу. По мнению 24%, война вполне может завершиться через два года, а еще 14% и вовсе верят в то, что мир может наступить еще раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно новой трактовке пророчества известной болгарской ясновидящей Ванги, которая скончалась в 1996 году, в 2019 году президент России Владимир Путин столкнется с попыткой покушения со стороны кого-то из его команды безопасности.

Более того, согласно пророчеству, на Россию может рухнуть гигантский метеорит, который разрушит много городов.