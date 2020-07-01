Клитина оконфузилась в прямом эфире телеканала. Видео

Клитина оконфузилась в прямом эфире, не ответив Руно на вопрос.

Скандальная экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина оконфузилась в прямом эфире телеканала "Апостроф TV".

Во время передачи "Всьо по бєспрєдєлу" она назвала (процитировала слова пресс-секретаря Государственного космического агентства Украины) телеканал "медийной помойкой", однако не смогла ответить, на каком канале находится (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так Клитина ответила на вопрос ведущей Роксаны Руно, почему за три дня поменяла свою позицию и согласилась прийти на прямой эфир.

"Потому что я была не одна. Я работала в космическом агентстве, и они меня просили к вам не приходить. Потому что они считают ваш телеканал медийной помойкой. Так они мне и сказали. Извините, цитирую. Буду говорить вам правду. Пресс-секретарь космического агентства сказала, что ваш канал – это помойка", – заявила Клитина.

При этом сказать название телеканала, который якобы считают "медийной помойкой", она не смогла.

"Как называется ваш канал? Так скажите, как ваш канал называется...Я не знаю, где я нахожусь. В прямом эфире. Давайте, хайпаните", – добавила Клитина.

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