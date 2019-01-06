Кличко поздравил украинцев с Рождеством: в этом году оно особенное!

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев, которые отмечают Рождество Христово по Юлианскому календарю. Он отметил, что нынешнее Рождество – особенное для Украины!

Поздравления Кличко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook, передает сайт мэра.

"Друзья! С Рождеством Христовым! В этом году для Украины оно особенное. Украинская православная церковь получила независимость!", – подчеркнул мэр Киева.

Также он опубликовал несколько фото и короткое видео с новогоднего отдыха с семьей.

"Время новогодне-рождественских праздников для меня – это возможность наконец спокойно пообщаться с семьей (а она у нас большая), активно отдохнуть, немного "подзарядить батарейки". Смотрю на фото: как время идет быстро – вымахали детки. Егор уже выше за Володю", – отметил Виталий Кличко.