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Кличко поздравил украинцев с Рождеством: в этом году оно особенное!

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Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев, которые отмечают Рождество Христово по Юлианскому календарю. Он отметил, что нынешнее Рождество – особенное для Украины!

Поздравления Кличко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook, передает сайт мэра.

"Друзья! С Рождеством Христовым! В этом году для Украины оно особенное. Украинская православная церковь получила независимость!", – подчеркнул мэр Киева.

Также он опубликовал несколько фото и короткое видео с новогоднего отдыха с семьей.

"Время новогодне-рождественских праздников для меня – это возможность наконец спокойно пообщаться с семьей (а она у нас большая), активно отдохнуть, немного "подзарядить батарейки". Смотрю на фото: как время идет быстро – вымахали детки. Егор уже выше за Володю", – отметил Виталий Кличко.

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Темы
РождествоРождество и Новый Год
Персона
Віталій Кличко
Место
Украина
Тег
Рождество
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Перед Рождеством Супрун назвала 12 блюд, которых не должно быть на праздничном столе.
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