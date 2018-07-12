Кишит опарышами: в сети показали мерзкую начинку в популярном продукте

Жительница поселка Кулиничи Харьковской области купила сосиску в тесте с опарышами.
Соответствующее видео опубликовано в Facebook "Харьков 1654". Девушка вернулась с испорченным продуктом к продавцу, которая уверяла, что выпечка не задерживается в магазине.
Покупательница показала, что опарыши шевелились на сосиске.
"А если бы я съела?" – задала она вопрос продавцу.
В ответ женщине сказали, будто блюдо только что пожарили, и сосиска была свежей.
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте житель Севастополя обнаружил в сосисках личинки опарышей.