Кишит опарышами: в сети показали мерзкую начинку в популярном продукте

Жительница поселка Кулиничи Харьковской области купила сосиску в тесте с опарышами.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook "Харьков 1654". Девушка вернулась с испорченным продуктом к продавцу, которая уверяла, что выпечка не задерживается в магазине.

Покупательница показала, что опарыши шевелились на сосиске.

"А если бы я съела?" – задала она вопрос продавцу.

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В ответ женщине сказали, будто блюдо только что пожарили, и сосиска была свежей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте житель Севастополя обнаружил в сосисках личинки опарышей.