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Кипяток хлынул на головы: в поезде ''Укрзалізниці'' произошло новое ЧП

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В поезде "Укрзалізниці" сообщением Ужгород — Одесса на пассажиров начал литься кипяток с потолка в тамбуре вагона.

Чрезвычайное происшествие случилось во время остановки во Львове поезда 227 ЛБ, сообщает "Без Табу" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Очевидцы отмечают, что напор был столь сильным, что за считанные минуты вода достигла коридора вагона, а багаж многих пассажиров залило водой.

Поезд

Поезд "Укрзалізниці"

"Экономическая правда"

Новости
''Пассажирка пропала'': Омелян раскрыл подробности ЧП с полкой в поезде Киев-Рахов

Сотрудники "Укрзалізниці" причину инцидента пояснили тем, что во время заправки налили слишком много воды для размораживания умывальника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в ночь на 8 января пассажирам поезда №249 Черновцы — Киев пришлось мерзнуть из-за отсутствия отопления в купейном вагоне и спать в куртках и шубах.

  • Еще одно ЧП с поездом "Укрзалізниці" произошло в начале января в Донецкой области. Там американский тепловоз General Electric, который тянул поезд весом 3768 т, забуксовал на участке Волоноваха — Камыш-Зоря.

  • В конце декабря в поезде №357К сообщением Киев — Рахов в одном из купе на женщину свалилась верхняя полка с пассажиркой. Она получила раздробление таза и оказалась в Тернопольской областной больнице.

Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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