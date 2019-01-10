Кипяток хлынул на головы: в поезде ''Укрзалізниці'' произошло новое ЧП

В поезде "Укрзалізниці" сообщением Ужгород — Одесса на пассажиров начал литься кипяток с потолка в тамбуре вагона.

Чрезвычайное происшествие случилось во время остановки во Львове поезда 227 ЛБ, сообщает "Без Табу" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Очевидцы отмечают, что напор был столь сильным, что за считанные минуты вода достигла коридора вагона, а багаж многих пассажиров залило водой.

Поезд "Укрзалізниці" "Экономическая правда"

Сотрудники "Укрзалізниці" причину инцидента пояснили тем, что во время заправки налили слишком много воды для размораживания умывальника.

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