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Таня Адамс
Таня Адамс
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И это киевляне стонут, что денег нету, бензин дорогой...

1.1т

Как же меня выбесили сегодня. Нет, выбесили-это слишком мало. У меня бл*ть сосуды в глазах полопались бы, если б я сумела промолчать.

В общем деньрик у сотрудника, сидим, жрём торт. Все, кроме меня, киевляне. И они общаются. Ну как общаются…Стонут навзрыд. Денег нету. Бензин дорогой. Джинсы 700 грн. на рынке и го*но. Колбаса вся из рыбьей чешуи, отопление пи*дец какое...

Ну сижу я. Булькаю. Молчу изо всех сил. Патамушта пока я молчу, всем клёво. Как только я перестаю молчать - всем пи*дец. Это известный факт. Поэтому молчу.

А они кувыркаются, су*и, в своих ипа*ых печалях про бензин и джинсы.

Ну я бы заплакала сочувствующе, конечно, если б у этих мудил в зубожилых корчах не было бы по квартире, машине, работе, даче и устроенных вполне детей.

Если б они с помойки питались. Или там половинкой вареника.

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Или бы хе*ачили без продыху, чтоб больше заработать. Ху*там. 16ч 50 мин. Они уже все около лифта кучкуются. Но зайти в него пока ссут, камеры же. Толкутся возле кулера, воду пьют, у зеркала макияж правят. В 16.59 уже все в лифте, а в 17.00 на свободе с чистой совестью. А моя подруга, от которой никогда про "малоденег" не слышала, и по субботам в поле, до упора. Есличё. Но то лирика.

Кароч, эти вот мои опарыши, которые в го*не своих несчастий роются упоённо, по итогу пришли к чему?

К тому, бл*ть, что в России хорошо.

Изюм там обильно, прям с лопат раздают, по небу ходят белуги и икромечут прям на бутер с маслом. И цибульки зелёной сверху, чтоб красиво. Ну и сиськи, конечно, сразу торчком, не то что сейчас, здесь.

Ну т.е. все мои иллюзии про то, что Донецк стал прививкой, всё это туфта.

Табун народу, который живёт бл*ть дома, платит налоги с официальной минималки, у которого сбоку не бахает, а сверху не летает, у которого есть ВСЁ, а теперь ещё и армия, чтоб это вот "всё" обеспечить, они по сути глубоко разочарованы.

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И мы все, уехавшие из ада с одной сумкой - это всё зря. И могилы эти по всей стране, они тоже никому не нужны по ходу. Их туда вообще Порошенко упаковал. Ну хобби у чувака такое, да. Мог бы и договориться по нормальному штоб.

Не нужна им никакая свобода и никакие права им тоже не нужны. Их все на*обу*т. А если придут новые - тоже на*бут.

Знаете, я реально очкую. Я пи*дец как не хочу, чтоб вот это всё - зря. Мне больше некуда уезжать с одной сумкой.

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Таня АдамсТаня Адамс
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Війна на ДонбасіВойна
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Источник:Facebook Тани Адамс
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