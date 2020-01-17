Киев окутал туман: украинцев предупредили об опасности

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве из-за густого тумана.

Он окутает столицу в пятницу, 17 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на данные синоптиков.

"Предупреждение о тумане в Киеве. По данным Укргидрометцентра, в первой половине дня 17 января туман, видимость 200-500 м", – говорится в обращении.

Киев накрыл густой туман

Как отмечают метеорологи, в пятницу дневная температура воздуха в столице составит + 2... +4°.

День будет сопровождать переменная облачность, но осадков в Киеве не предвидится.

Погода в Киеве 17 января meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 17 января, Украину накроет антициклон под названием Dirk, который в большинстве областей спровоцирует погоду без осадков. С метеорологических явлений украинцы в своих регионах увидят только туманы и, кому повезет, изморозь.

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