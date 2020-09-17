Киев накрыл грозовой фронт: синоптик дала прогноз об ухудшении погоды в Украине

Киев накрыл грозовой фронт с сильными порывами ветра и ливнем, а в некоторых областях Украины могут ударить первые морозы.
Прогноз погоды на 18 сентября дала синоптик Наталья Диденко в Facebook. В пятницу, 18 сентября, в Украине ожидается сильный северо-западный и северный ветер, до штормовых порывов.
Ближайшей ночью в западных областях, а в ночь на субботу 19 сентября в большинстве областей Украины возможны заморозки 0...-3 градуса.
Южная часть страны – Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области – их избежит, поскольку холодный воздух еще не успеет туда добраться.
Фронт, который принес дожди, связан с циклоном Timona, который 17 сентября покинет территорию Украины.
Только в Сумской и Харьковской областях вероятны локальные незначительные дожди.
Прорыв холода существенно снизит температуру воздуха – завтра столбики термометров упадут до +12...+17 градусов. В южных регионах ожидается +15...+20 градусов.
В Киеве 18 сентября осадков не ожидается, максимум районные влажные остатки фронта, однако будет сильный северо-западный ветер, который вызовет резкое похолодание.
Температура в Киеве ожидается около +14 градусов.
Синоптик предупредила, что в ночь на субботу в окрестностях Киева есть вероятность заморозков.
В течение субботы-воскресенья, 19-20 сентября, жара не вернется, но все же немного потеплеет.
Также синоптик предупредила киевлян о приближении грозового фронта, который принесет ливни и даже местами град.
О штормовом предупреждении сообщила и коммунальная корпорация "Киевавтодор".
"Надвигается грозовой фронт. Объявлен желтый уровень опасности. Все будет сопровождать порывистый ветер 15-20 м/c. Прогнозируют ливни. Гидрослужба работает в усиленном режиме. Есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды. На местах возможных подтоплений уже дежурит спецтехника", – сообщили в "Киевавтодоре".
Также там призвали водителей быть осторожными на дорогах.
Как сообщал OBOZREVATEL, холодный атмосферный фронт, который придет 17 сентября, принесет в Украину похолодание, дожди с грозами и штормовой ветер.