Киев накрыл грозовой фронт: синоптик дала прогноз об ухудшении погоды в Украине

Киев накрыл грозовой фронт с сильными порывами ветра и ливнем, а в некоторых областях Украины могут ударить первые морозы.

Прогноз погоды на 18 сентября дала синоптик Наталья Диденко в Facebook. В пятницу, 18 сентября, в Украине ожидается сильный северо-западный и северный ветер, до штормовых порывов.

Ближайшей ночью в западных областях, а в ночь на субботу 19 сентября в большинстве областей Украины возможны заморозки 0...-3 градуса.

Южная часть страны – Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области – их избежит, поскольку холодный воздух еще не успеет туда добраться.

Фронт, который принес дожди, связан с циклоном Timona, который 17 сентября покинет территорию Украины.

Только в Сумской и Харьковской областях вероятны локальные незначительные дожди.

Прорыв холода существенно снизит температуру воздуха – завтра столбики термометров упадут до +12...+17 градусов. В южных регионах ожидается +15...+20 градусов.

В Киеве 18 сентября осадков не ожидается, максимум районные влажные остатки фронта, однако будет сильный северо-западный ветер, который вызовет резкое похолодание.

Температура в Киеве ожидается около +14 градусов.

Синоптик предупредила, что в ночь на субботу в окрестностях Киева есть вероятность заморозков.

В течение субботы-воскресенья, 19-20 сентября, жара не вернется, но все же немного потеплеет.

Также синоптик предупредила киевлян о приближении грозового фронта, который принесет ливни и даже местами град.

О штормовом предупреждении сообщила и коммунальная корпорация "Киевавтодор".

"Надвигается грозовой фронт. Объявлен желтый уровень опасности. Все будет сопровождать порывистый ветер 15-20 м/c. Прогнозируют ливни. Гидрослужба работает в усиленном режиме. Есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды. На местах возможных подтоплений уже дежурит спецтехника", – сообщили в "Киевавтодоре".

Также там призвали водителей быть осторожными на дорогах.

Как сообщал OBOZREVATEL, холодный атмосферный фронт, который придет 17 сентября, принесет в Украину похолодание, дожди с грозами и штормовой ветер.