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"Киев готовили к эвакуации": Кравчук раскрыл неизвестный факт о Чернобыле

1.8тЧитать материал на украинском

После взрыва на ЧАЭС Киев тайно готовили к эвакуации, однако это нигде не афишировалось.

О тайном плане рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук. "Вагоны были подготовлены, поезда были подготовлены к возможной эвакуации Киева. Об этом также никто точно не знает, но они были", – сказал он в эфире "Право на владу" на "1+1".

По его словам, он лично слышал телефонный разговор генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя УССР Владимира Щербицкого, в котором первый давал указания о проведении первомайских демонстраций, несмотря на произошедшее на ЧАЭС.

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Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

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"Мы должны были говорить и обрабатывать людей, чтобы они правильно думали и правильно действовали. На лжи. Поэтому ЦК Компартии Украины также эту ложь везде поддерживал", – признался Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский актер Джаред Харрис, который снялся в роли Валерия Легасова в сериале HBO "Чернобыль", раскритиковал нападки России и ее вмешательство в дела Украины.

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Персона
Леонид Кравчук
Место
УкраинаКиев
Тег
ЧАЭС
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Роман Роман
Роман Роман
Какой разговор лично слышал Кравчук, если Брежнев умер за 4 года до аварии в Чернобыле?
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