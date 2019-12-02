"Киберпонедельник" в Украине: названы три главные опасности продолжения "Черной пятницы"

Киберпонедельник в 2019 году выпал на 2 декабря – в этот день многие интернет-магазины объявили крупные скидки, в то время как другие продавцы продолжили удерживать низкие цены "Черной пятницы".

OBOZREVATEL собрал самую важную информацию о том, на что следует обращать внимание при покупке в Киберпонедельник, и какие главные опасности могут ожидать в интернет-магазинах в этот день.

Киберпонедельник в Украине

1. Ложные скидки

Эта проблема актуальна как для Черной пятницы, так и для Киберпонедельника. Нечестные продавцы пытаются заработать на доверчивости покупателей, для чего заранее завышают свои цены, чтобы потом поставить на них "скидку". Поэтому стоит проверить, какой была стоимость товара в интернет-магазине одну-две недели назад.

2. Лежалый товар

Смартфоны, ноутбуки, персональные компьютеры и прочая электроника быстро выходят из моды. Новая модель планшета, которая появилась в продаже весной, к новому году уже считается устаревшей. Поэтому в Киберпонедельник продавцы стремятся распродать подобный товар, сильно снижая цену. Следует подумать -–нужно ли покупать вещь, которая уже снята с производства и не настолько мощная, как новые модели.

3. Товар в подарок

Схема "1+1=3" кажется покупателям очень привлекательной, ведь обещает одну единицу товара в подарок. Но при этом этот метод является отличным способом для продавцов избавиться от залежалого товара, товаров низкого качества или просто вышедших из моды вещей. Обычно эта схема давит на желание покупателя получить что-то в подарок. Не стоит покупать что-то ради скидки на третий товар или ради того, чтобы получить его бесплатно, ведь в большинстве случаев этот подарок окажется бесполезным.

Ранее в эфире ObozTV исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал, когда в Украине начинается сезон самых крупных скидок.

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