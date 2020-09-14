СМИ сообщили о коме Кернеса, его зам сделал заявление

Мэр Харькова Геннадий Кернес сейчас находится в коме после того, как был госпитализирован. У него обнаружили коронавирус.

Городского главу доставили с двусторонним воспалением легких в 17-ю больницу, сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента.

По словам источника, коронавирус у Кернеса протекает в тяжелой форме. При этом он не уточнил, ввели его в кому искусственно или нет.

Отмечается, что заболел он в первых числах сентября, а в больницу попал на прошлой неделе. Последний раз мэра видели на публике на день города – 23 августа.

Также есть информация, что из-за болезни Кернеса вместо него готовят другого кандидата в мэры Харькова. Предположительно, это может быть его первый заместитель Игорь Терехов.

Напомним, что нынешний городской глава решил баллотироваться в мэры на третий срок. Этот пост он занимает с 2010 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Геннадий Кернес находится на больничном, а его обязанности исполняет секретарь горсовета Александр Новак.

По состоянию на утро 14 сентября в Харьковской области коронавирусом были заражены 12 853 человека.

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