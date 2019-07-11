Кернес вернул на место памятник Жукову в Харькове. Фото

В Харькове восстановили памятник советскому маршалу Георгию Жукову, который ранее снесли активисты.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Геннадий Кернес, опубликовав соответствующие фото.

"Как и обещал – сегодня (11 июля) вернули на место", – написал он.

Напомним, что 2 июня в Харькове активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Перед этим произошли стычки между спецназом полиции и активистами. Правоохранители пыталась разогнать их с применением спецсредств.

В акции принимали участие активисты движений "Национальный корпус", "Правый сектор", ВО "Свобода". Также во время сноса бюста маршалу Жукову в Харькове пострадали трое полицейских.

Памятник Жукову в Харькове Facebook

Памятник Жукову в Харькове Facebook

Памятник Жукову в Харькове Facebook

При этом в России возмутились, что активисты свалили памятник советскому в Харькове.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове должен был решаться жителями города в мирных дискуссиях при участии мэра в роли арбитра.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся