Кернес вернул на место памятник Жукову в Харькове. Фото

В Харькове восстановили памятник советскому маршалу Георгию Жукову, который ранее снесли активисты.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Геннадий Кернес, опубликовав соответствующие фото.
"Как и обещал – сегодня (11 июля) вернули на место", – написал он.
Напомним, что 2 июня в Харькове активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Перед этим произошли стычки между спецназом полиции и активистами. Правоохранители пыталась разогнать их с применением спецсредств.
В акции принимали участие активисты движений "Национальный корпус", "Правый сектор", ВО "Свобода". Также во время сноса бюста маршалу Жукову в Харькове пострадали трое полицейских.
Памятник Жукову в Харькове
Памятник Жукову в Харькове
Памятник Жукову в Харькове
При этом в России возмутились, что активисты свалили памятник советскому в Харькове.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове должен был решаться жителями города в мирных дискуссиях при участии мэра в роли арбитра.
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