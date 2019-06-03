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/Общество

Кернес на КремльТВ назвал украинских националистов "отбросами"

1.8тЧитать материал на украинском

Скандальный мэр Харькова Геннадий Адольфович Кернес разразился оскорблениями в адрес украинских националистов, которые снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Свой спич он озвучил во время прямого включения в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Более того, он поблагодарил рупоров путинского режима за распространение фейков об Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Геннадий Кернес

Геннадий Кернес

Скриншот видео

"Я хочу сказать спасибо вам, что вы интересуетесь и показываете, что происходит у нас в Украине и конкретно в городе Харьков. Я могу сказать – то, что произошло вчера, это просто ни в какие рамки, ни в какие ворота! Это не просто отбросы общества, как я вчера сказал, это акт такого вандализма, который мы не ожидали!" – возмутился Кернес.

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Он выразил уверенность в том, что активистов, которые снесли памятник Жукову, не привлекут ни к какой ответственности, однако пообещал россиянам, что восстановит памятник и даже вернет имя Жукова одному из харьковских проспектов. По словам Кернеса, на это якобы есть запрос общества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Геннадий Кернес
Место
УкраинаХарьков
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Комментарии
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ты жже сам немало сделал, чтобы теперь эти ублюдки могли спокойно и безнаказанно приезжать в твой город и творить, что хотят. Ты свою сторону выбрал в 2014м.
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1
1
Mega Death
Mega Death
Зачем Ленин селюкам Харьков подарил?
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1
1
Решетников Александр
Решетников Александр
Замечателен сегодняшний Закон Зеленского о "..гражданской конфискации незаконно нажитого имущества чиновников".. Если у чинуши имущества больше чем 900 т. грн, (27т баксов) то территориальная громада (соседи) будут иметь право ключи от машины изъять.. ГЫЫ..До суда.. Присматриваемся к теремам, граждане! У Гепы 2 Лексуса, Тойота Камри и Витка.. Десяток подзатыльников мерзавцу добавят плюс к карме.
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1
0
Mega Death
Mega Death
Решетников Александр, Это называется анархия? Гуляй поле ..
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