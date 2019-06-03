Кернес на КремльТВ назвал украинских националистов "отбросами"

Скандальный мэр Харькова Геннадий Адольфович Кернес разразился оскорблениями в адрес украинских националистов, которые снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Свой спич он озвучил во время прямого включения в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Более того, он поблагодарил рупоров путинского режима за распространение фейков об Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Геннадий Кернес Скриншот видео

"Я хочу сказать спасибо вам, что вы интересуетесь и показываете, что происходит у нас в Украине и конкретно в городе Харьков. Я могу сказать – то, что произошло вчера, это просто ни в какие рамки, ни в какие ворота! Это не просто отбросы общества, как я вчера сказал, это акт такого вандализма, который мы не ожидали!" – возмутился Кернес.

Он выразил уверенность в том, что активистов, которые снесли памятник Жукову, не привлекут ни к какой ответственности, однако пообещал россиянам, что восстановит памятник и даже вернет имя Жукова одному из харьковских проспектов. По словам Кернеса, на это якобы есть запрос общества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кернес потребовал прямых переговоров Украины с Россией и покаяния перед страной-агрессором.

Ранее мэр Харькова оскандалился, поддержав возвращение городскому проспекту Петра Григоренко бывшего названия (маршала Жукова) и снос волонтерской палатки, собирающей средства для военнослужащих на Донбассе.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович предупредил Кернеса о том, что попытка переименования проспекта будет расцениваться как нарушение закона и даже может стать поводом для реального срока.

Однако Кернес заявил, что все же вынесет на голосование городского совета скандальные петиции.

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