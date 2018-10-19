Раннее утро.

На Шлагбаумской трое врачей идут по улице, со стороны первой больницы. По виду не местные.

Парковка у пожарки, на этой же улице, не пустует, как это обычно бывает по утрам, а забита транспортом.

На остановке разговор двух мужчин:

- "Ну что, как там...", - не расслышал имени.

- "Ночью в москву улетела..."

- "Почему в москву, ты же говорил, что операцию сделали?"

- "Через час после операции состояние ухудшилось, сильно раздроблена кость..."

Также утром по городу наводили, плотными бригадами, срочную чистоту работники коммунальных служб. Много боссов в городе и тв, надо причесаться. Общаться не захотели.

Пролетела скорая с сигналом, по пустой дороге.

Сегодня этот звук, особенно тревожно слышать.

Новости Российские спецслужбы обезумели

Сообщают, что в сети подчищаются видео из техникума, ночью просмотр, некоторых из них, был невозможен.

Женщина на улице призывала к расправе над матерью, предъявлемого стрелка. Люди пытаются привести её в себя.

Знакомая торгует цветами. Рассказала, что люди весь день идут, нескончаемым потоком. Всем идущим на возложение делала скидку 30-50%.

Многие не пустили детей в школы и детсады. Низкое присутствие подтвердила педагог, одного из уч заведений города.

Днём по радио прозвучала версия, как минимум, о втором участнике, сообщнике уже найденного.

Вечером посетил импровизированный мемориал на дороге к техникуму. Люди идут постоянно. Едут с возложением и в центр города, на остановках стоят люди с цветами. На центральном рынке были и те кто решил нажиться на трагедии и взвинтил цены на цветы, к примеру - за одну гвоздичку просили 80 руб.

Рядом с техникумом пообщался с учащимся, который вчера был там. Повезло, что вышел из буфета, за несколько минут до взрыва. Сказал, что парня того знал, тот был одиночкой, но никто его не унижал, как это преподносят СМИ.

Упоминул интересный факт, что стрелявший в здание зашёл в футболке с надписью "НЕЖНОСТЬ", это видно на кадре с кам наблюдения, где он на лестнице, а после переодел футболку на другую, с надписью "НЕНАВИСТЬ", это уже видно на фото, на котором он застрелянный лежит в библиотеке.

Второй парень вчера не пошёл на учёбу, так как приболел.

Они рассказали, что полицейская машина (ближайший участок в нескольких минутах ходьбы) появилась минут через 10-15, после стрельбы, которая длилась 5-7минут, а военные и другие силы реагирования через час или полтора.

У женщины, которая в кадре с цветами, на пешеходнем переходе, в бойне застрелен сын, преподаватель информатики. Его "пара" у парня, с которым я общался, должна была быть следующей.

Вчера у кордона слышал разговор другой женщины по телефону, она сказала, что у её коллеги погибли жена и дочь, он остался один.

Уходил, когда начинало темнеть. В сторону техникума с сиреной проехала скорая, затем спустя несколько минут ещё одна, следом за ней следком.

Рядом проходила женщина с дочерью, лет семи. Девочка среагировала на сирены спецавто:

- "Ещё кого-то застрелили...".

Дальше шёл по дворам.

Ребята, лет 15-17, шутят:

- "Смотри, он подозрительный, в капюшоне..."

Другой подхватывает:

- "Да, и про Колумбайн говорит"

Смеются.

Спустя час сирены прозвучали снова, позже более длительно, вот сейчас тоже слышно.

Это уже обсуждается в местных группах.