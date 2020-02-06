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7 февраля • обновлено в 08:22
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"Кем ты хочешь стать? Шолдатом!" Украинцев поразил щемящий пост о войне на Донбассе

6.5т
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В сети вызвал ажиотаж щемящий разговор между волонтером и маленьким мальчиком, который уже почувствовал на себе влияние войны на Донбассе.

Диалог автора Елены Розвадовской опубликовали на странице фонда "Вернись живым" в Facebook. В своем посте волонтеры призвали украинцев не забывать о поддержке тех, кто пострадал от российской агрессии.

– Привет, Максим! Сколько тебе годиков? – Пивет, вошемь (прим.: он мило шепелявит). – Скажи, что ты помнишь о том времени, когда еще не было войны? – Не жнаю (прим: не понимает вопрос, как это – "не было войны"?) – Ладно... А кем ты хочешь стать? – Шолдатом!

Волонтеры призывают не забывать о поддержке пострадавших от войны на Донбассе

Волонтеры призывают не забывать о поддержке пострадавших от войны на Донбассе

По словам волонтеров, в моменты, когда кажется, что за время войны люди стали совершенно черствыми, они встречают вот такие щемящие истории, стимулирующие их не опускать руки.

"О мальчиках, которые не знают мирной жизни и мечтают быть солдатами. О родителях, которые спрашивают у психолога, как объяснить детям, что где-то есть мирная жизнь. О стариках, которые выбегают из домов на улицу, когда мимо проезжает колонна военной техники, чтобы не сдерживать слез и кричать: "Спасибо!" И о нас самих – казалось бы, уже совсем черствых, но на самом деле все таких же чутких, как и раньше", – говорится в сообщении.

Донбасс разный, но он точно стоит того, чтобы за него бороться, подчеркнули волонтеры, добавив ссылку на информацию, как можно перечислить средства фонду.

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Вернись живым

Всего за несколько часов этот пост собрал сотни лайков. Читатели в комментариях поблагодарили фонд за неравнодушие и помощь таким, как Максим, и другим пострадавшим от действий агрессора украинцев. Они также призвали всех возвращаться с войны живыми.

"Мы все помним! И потомкам расскажем!", "Я помню. А они помнят? – 2014 год. 1-й руководитель АТО в СМИ (где только в СМИ это не повторяли) предупреждал-уговаривал: ДА ПОЙМИТЕ! Бомбе, когда она падает, без разницы кого убивать. Бомбе нет дела до взглядов тех, на кого она падает", "Возвращайтесь живыми, потому что здесь без вас такое творится!" – комментируют люди.

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Вернись живым

Как сообщал OBOZREVATEL, шоумен Сергей Притула, который также регулярно помогает украинским военным на Донбассе, поделился трогательной историей на эту тему: она случилась после концерта, когда в гримерку к нему попросился мальчик.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Повернись живим волонтерство дети война
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Кор Павел
Кор Павел
Вы спросите детей из самого Донецка, кем они хотят быть и я думаю вас удивит их ний ответ.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
об этом и Янукович говорил,зимой 14го,"хто сіє вітер,жне бурю",но скакунци не верили.
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Golan Sim
Golan Sim
ЧТО ДАЛ майдан УКРАИНЕ? 1. Потерю Крыма. 2. Гражданскую во,йну в Донбассе. 3. Падение промышленного производства. 4. Гигантский внешний долг. 5. Разгул криминала. 6. Беззаконие в судебно-правовой системе. 7. Деградация морали и нравственности в народе. 8. Утрата политической самостоятельности через "внешнее" управление. 9. Распространение идей нацизма и межнациональной ненависти. 10. Бедность и нищета для большей части населения. КТО НЕ СОГЛАСЕН?
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