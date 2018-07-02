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"Каждый сам выбирает цену за любовь к Родине": Балух выступил с мощной речью в суде

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Украинский политзаключенный Кремля Владимир Балух в подконтрольном РФ Раздольненском райсуде Крыма выступил с последним словом по уголовному делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания.

Как передает "Крым Реалии", в понедельник, 2 июня, Балух подчеркнул, что Россия взяла его в заложники, а весь судебный процесс организован с одной целью - наказать его за любовь к родной стране.

Балуха задержала ФСБ России 8 декабря 2016-го. Он объявил голодовку 19 марта, которая, таким образом, уже длится 105 дней.

Далее приводим полный текст заявления Балуха:

Данный судебный процесс уже в пятый раз подтверждает, что используются всякие формальные поводы с одной целью – как можно жестче наказать человека за вольнодумие, за потребность оставаться собой, любить свою страну, родных и близких, не становиться предателем, за необходимость вслух высказывать свое мнение о происходящем.

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Да введите вы статью за ненависть к системе, режиму, который узурпировал власть. Это было бы честнее. Я бы тогда подписался под каждым словом, сделал бы явку с повинной. Тогда давайте мне хоть пожизненное. Каждый сам выбирает цену, которую готов платить за любовь к Родине.

Рано или поздно, я выиграю все суды. Не в этом государстве, так в другом. Слава богу, мир не ограничивается этой страной. И я бы очень хотел, чтобы моральную и материальную компенсацию мне выплатили из ваших карманов. Ваше государство взяло меня в заложники. Рано или поздно это произойдет. Вы не убежите от этого наказания. Не здесь – так есть высший суд.

В своем последнем слове я хочу сказать, что ни одну секунду, ни одним помыслом не жалею о своих действиях. Мне за них глубоко не стыдно, нет ни одного абсолютно малейшего противозаконного действия, даже по вашим законам.

Напомним, недавно Балух написал письмо президенту Украины Петру Порошенко и получил от него ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне были озвучены фамилии россиян, которых Украина готова обменять на всех политзаключенных.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на Обозревателе.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Владимир Балух
Место
Украина
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пятнадцать лет строгого режима сильно меняет человека, а упоротого свидомита вернет к человеческому облику.
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Doc
Doc
Он уже человек с большой буквы, в отличии от русских - которые в принципе ничем от свиньи не отличаются
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
105 дней голодовки. Многие верят что это возможно ))) Но если не умер, значит это просто диета
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2 из 3 ответов | показать все
Doc
Doc
Графский Стеапн, доктор Хайдер голодал больше 200 дней и ничего. А ты что про него не знал? Интересно почему - так как Совок активно писал про его голодовку.
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Графский Стеапн
Графский Стеапн
Loginov Maxim, В октябре 2006 года один японец, отправившийся в поход в горы, прожил 24 дня при холодной погоде, лишенный еды и воды. Он считает, что как только он отошел на несколько метров от лагеря, он потерял сознание. Все что он помнит, это как очнулся на поле и вновь заснул до прихода спасателей. Когда его нашли, температура его тела составляла 22 градуса, что на 14 градусов ниже нормы. Врачам с трудом удалось нащупать его пульс, да и некоторые его органы перестали правильно работать. Врачи считают, что он буквально сразу погрузился в спячку, благодаря чему не нарушилась работа мозга, и он смог выжить без еды и воды такое долгое время.
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Петров Игорь
Петров Игорь
Человеку нравится в тюрьме. Он в центре внимания, он на сцене и софиты освещают его со всех сторон. Он выступает с речами, про которые пишут в украинских СМИ. Зачем его освобождать? Кому он будет интересен потом? Кому он был интересен до тюрьмы? Кто про него знал? Никто. И он сам прекрасно это понимает. Вот помните Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, которых поменяли с помощью Эрдогана. Что с ними? Кому они сегодня нужны? Да всем на них плевать.
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Doc
Doc
Не он выбрал такую судьбу. Его насильно удерживают. И ты бы не зарекался - ты ж можешь прямо завтра оказаться на его месте.
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