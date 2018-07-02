"Каждый сам выбирает цену за любовь к Родине": Балух выступил с мощной речью в суде

Украинский политзаключенный Кремля Владимир Балух в подконтрольном РФ Раздольненском райсуде Крыма выступил с последним словом по уголовному делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания.

Как передает "Крым Реалии", в понедельник, 2 июня, Балух подчеркнул, что Россия взяла его в заложники, а весь судебный процесс организован с одной целью - наказать его за любовь к родной стране.

Балуха задержала ФСБ России 8 декабря 2016-го. Он объявил голодовку 19 марта, которая, таким образом, уже длится 105 дней.

Далее приводим полный текст заявления Балуха:

Данный судебный процесс уже в пятый раз подтверждает, что используются всякие формальные поводы с одной целью – как можно жестче наказать человека за вольнодумие, за потребность оставаться собой, любить свою страну, родных и близких, не становиться предателем, за необходимость вслух высказывать свое мнение о происходящем.

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Да введите вы статью за ненависть к системе, режиму, который узурпировал власть. Это было бы честнее. Я бы тогда подписался под каждым словом, сделал бы явку с повинной. Тогда давайте мне хоть пожизненное. Каждый сам выбирает цену, которую готов платить за любовь к Родине.

Рано или поздно, я выиграю все суды. Не в этом государстве, так в другом. Слава богу, мир не ограничивается этой страной. И я бы очень хотел, чтобы моральную и материальную компенсацию мне выплатили из ваших карманов. Ваше государство взяло меня в заложники. Рано или поздно это произойдет. Вы не убежите от этого наказания. Не здесь – так есть высший суд.

В своем последнем слове я хочу сказать, что ни одну секунду, ни одним помыслом не жалею о своих действиях. Мне за них глубоко не стыдно, нет ни одного абсолютно малейшего противозаконного действия, даже по вашим законам.

Напомним, недавно Балух написал письмо президенту Украины Петру Порошенко и получил от него ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне были озвучены фамилии россиян, которых Украина готова обменять на всех политзаключенных.