"Каждое утро начинаю с SMS": появилось видео обращения Зеленского к украинцам на Майдане

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам во время празднования Дня независимости в Киеве на Майдане (чтобы посмотреть полное видео обращения, прокрутите новость до самого низа).

Видео появилось на YouTube-канале Ze! Life. "Каждое мое утро начинается с смс. Это смс от Генштаба. "За прошлые сутки обстрелов -7, потерь -2″. Цифры могут быть разными. Но только одна делает утро добрым. Это ноль. Обстрелов — ноль, потерь- ноль. Давайте поблагодарим тех, благодаря которым мы здесь. Пусть эти аплодисменты услышат те, кто сейчас защищает Украину", — сказал Зеленский.

Зеленский на Майдане Скрин с видео

Президент Украины отметил молодежь Скрин с видео

"Все эти 28 лет Независимости мы прожили вместе, целой страной. Всей страной мы тягали кравчучки и смотрели "Богатые тоже плачут". А еще плакали на Олимпиаде и вообще все делали вместе", — сказал Зеленский.

Зеленский поблагодарил защитников Украины Скрин с видео

Зеленский обратился к украинцам Скрин с видео

Смотреть полное видео выступления Зеленского на Майдане онлайн:

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