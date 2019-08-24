"Каждое утро начинаю с SMS": появилось видео обращения Зеленского к украинцам на Майдане

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам во время празднования Дня независимости в Киеве на Майдане (чтобы посмотреть полное видео обращения, прокрутите новость до самого низа).
Видео появилось на YouTube-канале Ze! Life. "Каждое мое утро начинается с смс. Это смс от Генштаба. "За прошлые сутки обстрелов -7, потерь -2″. Цифры могут быть разными. Но только одна делает утро добрым. Это ноль. Обстрелов — ноль, потерь- ноль. Давайте поблагодарим тех, благодаря которым мы здесь. Пусть эти аплодисменты услышат те, кто сейчас защищает Украину", — сказал Зеленский.
Зеленский на Майдане
Скрин с видео
Президент Украины отметил молодежь
Скрин с видео
"Все эти 28 лет Независимости мы прожили вместе, целой страной. Всей страной мы тягали кравчучки и смотрели "Богатые тоже плачут". А еще плакали на Олимпиаде и вообще все делали вместе", — сказал Зеленский.
Зеленский поблагодарил защитников Украины
Скрин с видео
Зеленский обратился к украинцам
Скрин с видео
Смотреть полное видео выступления Зеленского на Майдане онлайн:
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