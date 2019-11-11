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11 ноября • обновлено в 12:44
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"Война позволила проснуться": Казарин предупредил украинцев об историческом переломе

1.3т Читать материал на украинском

После начала войны Украина не только лишилась части территорий, но и получила шанс кардинально пересмотреть свое будущее и прошлое.

Поэтому сейчас у украинцев появилась уникальная возможность выбрать свою дальнейшую судьбу, и важно ее не упустить. Об этом в видеоблоге для "Крым. Реалии" говорит журналист Павел Казарин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украина против России

Украина против России

thekievtimes.ua

"Эти наши споры вокруг переговоров с Россией – они же не о переговорах. Они о норме, о том, какую Украину мы считаем настоящей и правильной. Вплоть до Майдана наша страна оставалась колонией России, все наши попытки стать частью Европы блокировались. Все наши попытки вернуть себе историческую память пресекались. Война не только отобрала у страны часть территорий – она еще и позволила ей проснуться, начать ревизию прошлого и будущего", – убежден он.

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По словам Казарина, Москва поняла это и всеми силами пытается обнулить достижения Украины. Как следствие, общество в нашей стране также разделилось на два лагеря: те, кто считает нормой старую Украину, говорят о территориях, а те, кто считает нормой новую Украину, – о суверенитете.

"Причем каждое решение идет в комплекте с последствиями. По сути, мы спорим о том, кто мы такие. Украина в режиме прямого эфира выбирает себе судьбу. И все наши споры о Минском процессе – это наш референдум о будущем", – предупредил украинцев журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казарин заявил, что Украина начнет выигрывать в войне с Россией тогда, когда большинство ее граждан осознает, что агрессия, начавшаяся в 2014 году, – не неожиданность. Ведь оккупанты не прекращают войну против нашей страны уже на протяжении нескольких столетий.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Минские договоренности
Персона
Павел Казарин
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пересматривать прошлое - идиотизм. А насчёт будущего - я мечтаю о том дне, когда вoйнa давно будет позади, Украина оборвет все связи с Россией и пожив десяток лет без российской "агрессии" вдруг поймёт, что западу она так и не стала нужна, а потери от разрыва с Россией невосполнимы и впереди только нищета и от 52 миллионов при обретении независимости осталось 5-10. Земля распродана, заводы давно стоят, производства нет. И тогда остатки украинцев вспомнят, что русские им братья. Но будет поздно.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кристина Стефанова, Самое страшное, что так и будет
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3
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вы всю свою историю были чей то колонией
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4
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