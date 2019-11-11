"Война позволила проснуться": Казарин предупредил украинцев об историческом переломе

После начала войны Украина не только лишилась части территорий, но и получила шанс кардинально пересмотреть свое будущее и прошлое.

Поэтому сейчас у украинцев появилась уникальная возможность выбрать свою дальнейшую судьбу, и важно ее не упустить. Об этом в видеоблоге для "Крым. Реалии" говорит журналист Павел Казарин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украина против России thekievtimes.ua

"Эти наши споры вокруг переговоров с Россией – они же не о переговорах. Они о норме, о том, какую Украину мы считаем настоящей и правильной. Вплоть до Майдана наша страна оставалась колонией России, все наши попытки стать частью Европы блокировались. Все наши попытки вернуть себе историческую память пресекались. Война не только отобрала у страны часть территорий – она еще и позволила ей проснуться, начать ревизию прошлого и будущего", – убежден он.

По словам Казарина, Москва поняла это и всеми силами пытается обнулить достижения Украины. Как следствие, общество в нашей стране также разделилось на два лагеря: те, кто считает нормой старую Украину, говорят о территориях, а те, кто считает нормой новую Украину, – о суверенитете.

"Причем каждое решение идет в комплекте с последствиями. По сути, мы спорим о том, кто мы такие. Украина в режиме прямого эфира выбирает себе судьбу. И все наши споры о Минском процессе – это наш референдум о будущем", – предупредил украинцев журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казарин заявил, что Украина начнет выигрывать в войне с Россией тогда, когда большинство ее граждан осознает, что агрессия, начавшаяся в 2014 году, – не неожиданность. Ведь оккупанты не прекращают войну против нашей страны уже на протяжении нескольких столетий.

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