"Новая война": Казарин назвал условие победы Украины над Россией

Украина начнет выигрывать в войне с Россией тогда, когда большинство ее граждан осознает, что агрессия, начавшаяся в 2014 году, – не неожиданность. Ведь оккупанты не прекращают войну против нашей страны уже на протяжении нескольких столетий.

Такое мнение в статье для LIGA.net озвучил украинский журналист Павел Казарин. По его словам, самой яркой иллюстрацией непонимания происходящего обществом является один известный анекдот. Ниже приводим его текст без изменений.

Туристи знаходять в Карпатах старий схрон, з нього виповзає сторічний дід з машинґвером:

- Cлава Ісу. Ну, які новини?

- Та війна, діду.

- Із ким воюємо?

- З Москвою.

- А де саме воюємо?

- На Донбасі.

- Ну що... Нормально хлопці просунулися...

"Считается, что анекдот становится смешным за счет неожиданного смыслового разрешения в конце. И если эта концовка кажется нам смешной, то у истории для нас плохие новости. Потому что "неожиданное смысловое разрешение" тут найдет тот, для кого 2014 год стал неожиданностью", – пишет Казарин.

Он отметил, что для носителя советской памяти война Украины с Россией нелогична и невозможна, для вынужденных переселенцев российское вторжение – это удар в спину и предательство, а для столичного аполитичного жителя все происходящее – это вывих, который должен быть исправлен. Закономерной эта трагедия, по словам Казарина, может быть только для деда из анекдота. Ведь он понимает, что это все та же война, все с тем же противником, по тем же самым мотивам, но уже на другом конце страны.

В качестве примера для Украины, которая стала заложником собственной памяти, журналист привел опыт Польши. Ведь там период с 1991 по 2014 год воспринимали как внезапную историческую передышку, за время которой нужно успеть мобилизоваться, провести реформы и подготовить систему обороны.

Победа над Россией "Аргумент"

"Потому что нормативная Россия для них – это империя, сосредоточенная на поглощениях и расширении. И нужно быть готовым к тому, что ее "оттепели" всегда бывают краткосрочными. А Украина была уверена в обратном. Воспринимала ослабленную Россию как новую норму. Полагала, что эпоха империи ушла в небытие. И потому те два десятилетия, которые у нее были, – были потрачены впустую", – объяснил Казарин.

Вместе с тем, убежден он, события последних шести лет могут стать для украинцев хорошей прививкой, если они сумеют их правильно оценить.

"Пока мы считаем все происходящее историческим вывихом – мы проигрываем. Пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса, – мы проигрываем. Пока мы говорим, что в войне виновно "воинствующее меньшинство", – мы проигрываем", – предупредил журналист.

"Выигрывать мы начнем лишь в тот момент, когда увидим все происходящее глазами того самого деда из анекдота. Для которого новость о войне с Россией новостью не была. Для которого новая война – это всего лишь продолжение его собственной. Той самой, что началась задолго до 2014 года. И тогда мы сможем понять его оптимизм. Потому что если взглянуть на карту страны, то за 60 лет хлопці справді гарно просунулися", – оптимистично подытожил Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветеран АТО, писатель Валерий Ананьев произвел фурор в сети сильным постом о войне в Украине. Он напомнил, что единственный шанс на независимое существование – это жизнь в постоянной войне против России.

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