МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Катастрофа Су-27: украинцы рассказали, чего ожидать

3.4тЧитать материал на украинском

Смертельное крушение Су-27 в Винницкой области во время международных учений "Чистое небо-2018" взволновало общественность.

OBOZREVATEL решил узнать у читателей, чего ожидать после жуткое происшествия. В опросе участвовали 10096 человек.

Так, 45% респондентов уверены, что это был несчастный случай. Еще 16% не думают, что будут какие-либо последствия. Они ответили, что по поводу смертельного крушения просто поговорят и забудут.

Новости
Крушение Су-27: ВСУ подтвердили гибель американского летчика

В свою очередь, 15% опрошенных ответили, что следствие спишет вину на погибших пилотов. А 14% не согласны с таким выводом. Они считают, что будет вестись расследование, а виновные в происшествии будут наказаны.

И всего 10% респондентов считают, что подобного рода трагедия подорвет доверие общества к войскам Украины.

Катастрофа Су-27: украинцы рассказали, чего ожидать

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет потерпел крушение 16 октября во время международных учений "Чистое небо-2018", которые стартовали 8 октября. Спасатели нашли тела двух погибших пилотов. 17 октября следствие изъяло летную документацию и документы на самолет.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Тема
Опросы Обозревателя
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
5
Смешно
0
Интересно
8
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Степан Графский
Степан Графский
Странно, что Путина не обвинили)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги