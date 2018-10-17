Катастрофа Су-27: украинцы рассказали, чего ожидать

Смертельное крушение Су-27 в Винницкой области во время международных учений "Чистое небо-2018" взволновало общественность.

OBOZREVATEL решил узнать у читателей, чего ожидать после жуткое происшествия. В опросе участвовали 10096 человек.

Так, 45% респондентов уверены, что это был несчастный случай. Еще 16% не думают, что будут какие-либо последствия. Они ответили, что по поводу смертельного крушения просто поговорят и забудут.

В свою очередь, 15% опрошенных ответили, что следствие спишет вину на погибших пилотов. А 14% не согласны с таким выводом. Они считают, что будет вестись расследование, а виновные в происшествии будут наказаны.

И всего 10% респондентов считают, что подобного рода трагедия подорвет доверие общества к войскам Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет потерпел крушение 16 октября во время международных учений "Чистое небо-2018", которые стартовали 8 октября. Спасатели нашли тела двух погибших пилотов. 17 октября следствие изъяло летную документацию и документы на самолет.