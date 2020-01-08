Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский заявил об экстренных действиях

В среду вечером, 8 января, в Иран, где разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, вылетает украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы.
Решение было принято после внеочередного заседания правительства, сообщает официальный Telegram-канал украинского президента Владимира Зеленского.
Сообщается, что в Тегеран отправят представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины".
"Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе", – сказано в сообщении.
Пока же глава Украины проводит консультации с иностранными партнерами для скорейшего установления истины и ответственных за эту страшную катастрофу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате падения самолета Boeing 737 погибли 11 украинский. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовала полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время аварии в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две Украинская – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальная.
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