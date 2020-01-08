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8 января • обновлено в 16:36
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Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский заявил об экстренных действиях

2.2т
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В среду вечером, 8 января, в Иран, где разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, вылетает украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы.

Решение было принято после внеочередного заседания правительства, сообщает официальный Telegram-канал украинского президента Владимира Зеленского.

Сообщается, что в Тегеран отправят представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины".

"Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе", – сказано в сообщении.

Пока же глава Украины проводит консультации с иностранными партнерами для скорейшего установления истины и ответственных за эту страшную катастрофу.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский заявил об экстренных действиях

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
МАУ разбился самолет
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Подлетая к Тегерану обосрутся ...
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1
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
бред...торопыжки
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ttt ta
ttt ta
Зеля, только учти, что Кассам-3 долетает до Киева....
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