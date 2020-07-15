В Украину вернулась картина, похищенная нацистами 77 лет назад

В музей Ханенко в Киеве вернули картину.

В Украину вернули картину Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара", которую нацисты похитили во время Второй мировой войны.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко. Картину отправили в Украину из США.

"В 1943 году картину украли из запасников музея нацисты. После войны картина появилась на антикварном рынке. В 1953 она оказалась в частной коллекции в США", – рассказал он.

Картина Пьера Луи Гудро. МИД

"Влюбленную пару" также выставили на продажу, но по требованию владельцев – музея Ханенко – процесс остановили.

Министр культуры Украины пригласил всех желающих посетить киевский музей и увидеть шедевр.

Александр Ткаченко в музее. Telegram / Tkachenko.UA

Скриншот

"Влюбленная пара". Telegram / Tkachenko.UA

Как писал OBOZREVATEL, в 2021 году частью национального проекта "Большая стройка" станет восстановление 100 культурных объектов. В частности, Бережанский, Острожский, Подгорецкий замки, сообщил Александр Ткаченко.