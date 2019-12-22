"Карпатский снег и апрельская температура": синоптик спрогнозировала погоду на предновогоднюю неделю

Погода в Украине в предновогоднюю неделю порадует почти апрельской температурой воздуха, но отметится дождями, карпатским мокрым снегом и сильным юго-восточным ветром.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook, отметив, что 23-го декабря в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +7 +13 градусов.

Однако, по ее словам, на Западе температура снизится завтра до +4 +8 градусов, а в восточных областях также будет немного свежее, +5 +9 градусов.

В предновогоднюю неделю в Украине пройдут дожди УНН

"Ветер юго-восточного направления будет достигать 15-22 м/с, то есть, вероятны штормовые порывы. Очень внимательно выбирайте место для парковки автомобиля, учитывая временами ненадежность биллбордов (и по форме и порой по содержанию)", – предупредила Диденко.

Что касается осадков, синоптик сообщила, что почти по всей территории Украины, кроме юго-восточных регионов пройдут дожди.

"На Западе есть вероятность сильных дождей, в Карпатах – мокрый снег и метели. Уважаемые туристы! Не доставляйте лишних хлопот службам спасения и себе нервов", – отметила она.

В Киеве, по данным синоптика, в понедельник, 23 декабря, ожидается дождь и порывистый сильный ветер температура воздуха – повысится до +10 +12 градусов!

Диденко также напомнила, что уже с 27 декабря температура воздуха в Украине опустится ниже нуля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики Украинского гидрометцентра сообщили, что в начале новой недели почти всю Украину зальет дождями.

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