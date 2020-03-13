Карантин в Украине ввели на упреждение, и эта мера будет эффективна в борьбе с распространением коронавируса COVID-2019, если люди будут соблюдать ограничения.

Об этом заявила в эфире ObozTV врач-инфекционист Евгения Менжулина. Она призвала всех украинцев максимально избегать ТРЦ и других мест массового скопления народа.

"Сейчас мы работаем на упреждение. Мы видим, что происходит в Италии, в других странах Европы. В Польше фиксируется все больше и больше случаев заболевания, в том числе и летальные случае. Так почему мы должны сидеть и просто наблюдать?" – отметила медик.

"Карантин – нормальная мера. Ненормально – что карантин не хотят воспринимать некоторые частные кинотеатры, торговые комплексы… Они идут в разрез общенациональной безопасности", – подчеркнула она.

По мнению Менжулиной, необходимо закрыть ТРЦ и крупные магазины, как минимум – не ходить туда всей семьей.

"Нам нужно ограничить контакт людей между собой. Что такое ТРЦ в выходные дни? Это, извините, одна большая демонстрация. Где дети, взрослые, нечем дышать… Туристы ходят. Это единый фуд-корт, где мы все едим, общие туалеты… Инфекция нам скажет "спасибо" за такое массовое скопление народа", – предупредила врач.

Украинцам она посоветовала не ездить за продуктами всей семьей, а покупки делать максимально быстро и четко: "Взяли все необходимое и оставили этот магазин. Это дисциплина".

Менжулина еще раз напомнила, что здоровые люди не нуждаются в ношении медицинских масок, но если человек в маске чувствует себя спокойнее – то она не навредит.

Чтобы снизить риски инфекции, также необходимо регулярно мыть руки с мылом (на протяжении 15-30 секунд), обрабатывать их дезинфицирующими средствами, часто проветривать помещение и соблюдать другие меры профилактики.

Карантин из-за коронавируса в Украине введен до 3 апреля aa.com.tr

Ранее OBOZREVATEL писал о том, почему не стоит паниковать из-за коронавируса и какие ограничения предусматривает общенациональный карантин в Украине.

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