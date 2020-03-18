Карантин в Украине: в МВД рассказали, как будут ловить нарушителей

Во время карантина в Украине из-за коронавируса патрульная полиция будет останавливать общественный транспорт, чтобы выявлять нарушителей правил эпидемиологической безопасности.

Об этом в эфире ObozTV рассказал спикер МВД Артем Шевченко, комментируя новую норму относительно количества пассажиров в общественном транспорте и наличия у них защитных масок.

"Несомненно, все структуры МВД готовы работать в усиленном режиме для того, чтобы выполнить тот объем полномочий и обязанностей, который возложен на них в связи с этой особой ситуацией и с тем, что надо обеспечить санитарно-гигиеническую и эпидемиологическую безопасность", - отметил спикер МВД.

По его словам, патрульная полиция во время вступления в действие новых норм закона получит полномочия контролировать соблюдение пассажирскими перевозчиками разных форм собственности этих ограничений.

"Транспортные средства являются полностью подконтрольными и подотчетными патрульной полиции, потому патрульная полиция сможет их выборочно останавливать, потому что нельзя за каждым транспортным средством, автобусом или трамваем, закрепить полицейского", - заявил Шевченко.

"Если кто-то нарушает, патрульный полицейский имеет все полномочия проверить количество пассажиров в том или ином транспортном средстве и в случае установления нарушения наложить административное взыскание на водителя транспортного средства. А возможно, если будут найдены доказательства, что он это делает по указанию своего руководства, то и на служебное лицо автотранспортного предприятия также", - рассказал он.

Спикер МВД считает, что водители транспортных средств имеют возможность пресекать нарушения пассажирами карантинных норм: "Пассажиры ведь не могут вместо водителя транспортного средства сесть за руль и поехать. Водитель имеет полное право не осуществлять движение, если есть нарушение той или иной нормы".

politeka.net

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