Карантин в Украине: в МВД рассказали, как будут ловить нарушителей

Во время карантина в Украине из-за коронавируса патрульная полиция будет останавливать общественный транспорт, чтобы выявлять нарушителей правил эпидемиологической безопасности.
Об этом в эфире ObozTV рассказал спикер МВД Артем Шевченко, комментируя новую норму относительно количества пассажиров в общественном транспорте и наличия у них защитных масок.
"Несомненно, все структуры МВД готовы работать в усиленном режиме для того, чтобы выполнить тот объем полномочий и обязанностей, который возложен на них в связи с этой особой ситуацией и с тем, что надо обеспечить санитарно-гигиеническую и эпидемиологическую безопасность", - отметил спикер МВД.
По его словам, патрульная полиция во время вступления в действие новых норм закона получит полномочия контролировать соблюдение пассажирскими перевозчиками разных форм собственности этих ограничений.
"Транспортные средства являются полностью подконтрольными и подотчетными патрульной полиции, потому патрульная полиция сможет их выборочно останавливать, потому что нельзя за каждым транспортным средством, автобусом или трамваем, закрепить полицейского", - заявил Шевченко.
"Если кто-то нарушает, патрульный полицейский имеет все полномочия проверить количество пассажиров в том или ином транспортном средстве и в случае установления нарушения наложить административное взыскание на водителя транспортного средства. А возможно, если будут найдены доказательства, что он это делает по указанию своего руководства, то и на служебное лицо автотранспортного предприятия также", - рассказал он.
Спикер МВД считает, что водители транспортных средств имеют возможность пресекать нарушения пассажирами карантинных норм: "Пассажиры ведь не могут вместо водителя транспортного средства сесть за руль и поехать. Водитель имеет полное право не осуществлять движение, если есть нарушение той или иной нормы".
politeka.net
Как сообщал OBOZREVATEL:
Из-за объявленного общенационального карантина и ограничительных мер в связи с коронавирусом, метро Киева, Харькова и Днепра остановило работу, а наземный транспорт изменил правила движения.
Кроме того, с 12:00 18 марта запрещается железнодорожное, авиа- и автобусное межгородское и межобластное сообщение.
По городу можно перевозить до 10 человек в маршрутных такси и в такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах и трамваях.
Верховная Рада 17 марта приняла закон, направленный на противодействие коронавирусу. Он предусматривает штрафы и уголовную ответственность за нарушение правил карантина.
Также президент Владимир Зеленский высказался о необходимости запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии.
Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 21:00 на ObozTV.
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