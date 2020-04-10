Карантин в Украине могут отменить в начале мая – Геращенко

Карантин из-за коронавируса в Украине, скорее всего, закончиться или будет ослаблен уже в первой декаде мая.
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Об этом в онлайн-интервью "Гордону" заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, подчеркнув, что такая оценка ситуации обоснована прогнозам ведущих экспертов-вирусологов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Закончится тогда, когда президент, правительство и все граждане будут уверены в том, что благодаря принятым ограничительным мерам в стране удалось остановить эпидемию. Думаю, что это будет первая декада мая", – сказал он.
Геращенко считает, что карантин в Украине могут отменить в начале мая
По его словам, и Всемирная организация здравоохранения, и эпидемиологи позитивно оценивают результаты принятых ограничительных мер во всем мире.
"Если сравним ход заболеваемости в Украине и других странах, то кажется, что благодаря карантину нам удалось задержать развитие вируса", – убежден Геращенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если украинцы будут строго соблюдать карантин, то есть высокий шанс того, что с 24 апреля он начнет ослабляться.
А глава партии "Слуга народа" и первый замглавы фракции СН в парламенте Александр Корниенко заявил, что в Украине карантин в его нынешнем виде может закончиться в середине мая.
Подобные сроки озвучивал и советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, пик эпидемии коронавируса наступит примерно 15-25 апреля. В связи с этим карантин может быть продолжен до 15 мая.
В СНБО же считают, что карантин в Украине точно не закончится 24 апреля из-за грядущего пика распространения болезни.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что часть карантинных мер, например, ношение маски в общественных местах, может действовать в Украине до сентября. Но возвращение людей к работе должно начаться не позднее второй половины мая.
Позже главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что делать прогнозы об окончании карантина в Украине из-за коронавируса можно будет не ранее конца нынешних ограничительных мер, которые действуют до 24 апреля.
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