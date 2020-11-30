У Зеленского подтвердили вероятность локдауна в Украине

Возможность локдауна в Украине из-за пандемии COVID-19 сохраняется, однако точной даты введения жесткого карантина нет.

Об этом в понедельник, 30 ноября, на своей странице в Instagram сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Она написала, что при сильном росте количества больных локдаун "нужно будет ввести".

По словам Мендель, необходимость жестких ограничений понимают не только чиновники, но и представители местной власти.

"Изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики", – сообщила пресс-секретарь Владимира Зеленского.

Она добавила, что угроза локдауна зависит от каждого украинца и того, как граждане придерживаются мер безопасности.

По данным OBOZREVATEL, в Украине с вечера 24 декабря начнет действовать полный локдаун. Предварительно, объявить его планируют аж по 15 января, однако официально конкретные даты не сообщаются.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявил, что в Украине, скорее всего, будет введен так называемый интеллектуальный локдаун.

Глава СН, народный депутат Александр Корниенко сказал, что до пятницы, 4 декабря, вопрос о введении локдауна будет решен.