Карантин могут усилить в 13 областях Украины, – Степанов

Из-за роста ежедневной заболеваемости коронавирусной инфекцией карантин могут усилить в 13 областях Украины.

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Об этом во время брифинга 27 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что в перечень регионов, которые не соответствуют постановлению Кабинета министров об адаптивном карантине, также входит город Киев.

"В условиях адаптивного карантина вы видели резкий рост в некоторых областях, увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнения коек в больницах, выделенных под COVID-19. Те критерии, которые у нас определены в постановлении, они преувеличены в 13 областях нашей страны. Это и западные области, и Киев", – заявил Степанов.

По словам министра, документы о необходимости усиления карантина будут подавать главные областные санитарные врачи. Окончательные решение примут региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

"Когда мы говорим об усилении карантинных мероприятий, то они достаточно четко определены в постановлении Кабинета министров, регламентирующее именно условия адаптивного карантина. Это может касаться и работы городского транспорта, спортивных, дошкольных и остальных учреждений, существующих в нашей стране", – добавил Степанов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Минздраве назвали эпицентры вспышки COVID-19 в Украине.