Чем заняться на карантине из-за коронавируса: появились советы тем, кто сидит дома

Журналисты из Италии посоветовали наилучшим образом использовать свободное время на карантине в связи с пандемией нового коронавируса COVID-19.

С таким заявлением выступило издание La Repubblica. В материале отмечается, что люди могут потратить свое время на хорошие книги, музыку, телевидение или игры.

Журналисты обратились к читателям, призвав их оставаться дома. "Заново открывайте все, чего ранее не могли сделать, чем пренебрегли, что забыли", – сказано в статье.

Карантин из-за коронавируса: в Италии дали совет Иллюстрация

Подчеркивается, что развлечения помогают людям "обмануть" ожидание и страх, а также делают их более терпеливыми.

"Снова откройте книгу, которую забыли, перечитайте то, что давно любили, найдите новую, среди многих, которые купили... Слушайте хорошую музыку, даже плохую, чтобы поговорить об этом по телефону с друзьями и сказать нам: "Я никогда не буду слушать это снова", – пишет La Repubblica.

Карта распространения COVID-19 по миру:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

ВОЗ отправила специальную миссию в Украину из-за коронавируса.

Первая жертва коронавируса в нашей стране – 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области.

Она недавно вернулась из Польши, где, предположительно, и заразилась COVID-19. Пациентка скончалась 13 марта.

В этот же день в Италии умерла 65-летняя украинка, которую госпитализировали с COVID-19.

В Черновицкой области, по последним данным, зафиксировано уже два случая заболевания. Таким образом (на 15 марта) официально подтверждено три случая коронавируса на территории Украины.

О том, что будет, если в стране введут режим ЧП, читайте по ссылке.

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