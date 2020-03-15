Главная Новости
15 марта • обновлено в 20:34
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Чем заняться на карантине из-за коронавируса: появились советы тем, кто сидит дома

5.8т
Читать материал на украинском

Журналисты из Италии посоветовали наилучшим образом использовать свободное время на карантине в связи с пандемией нового коронавируса COVID-19.

С таким заявлением выступило издание La Repubblica. В материале отмечается, что люди могут потратить свое время на хорошие книги, музыку, телевидение или игры.

Журналисты обратились к читателям, призвав их оставаться дома. "Заново открывайте все, чего ранее не могли сделать, чем пренебрегли, что забыли", – сказано в статье.

Карантин из-за коронавируса: в Италии дали совет

Карантин из-за коронавируса: в Италии дали совет

Иллюстрация

Подчеркивается, что развлечения помогают людям "обмануть" ожидание и страх, а также делают их более терпеливыми.

"Снова откройте книгу, которую забыли, перечитайте то, что давно любили, найдите новую, среди многих, которые купили... Слушайте хорошую музыку, даже плохую, чтобы поговорить об этом по телефону с друзьями и сказать нам: "Я никогда не буду слушать это снова", – пишет La Repubblica.

Карта распространения COVID-19 по миру:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Италия
Теги
карантин болезнь
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а если лысого мэсныка патьошить?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги