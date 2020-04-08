Похоже, карантин внесет коррективы не только в повседневную жизнь граждан. Но и в самые интимные ее проявления.

Для одних настало время чувственных удовольствий – такого количества свободного времени у них никогда еще не было. Особенно это касается молодоженов, которые, наконец, смогут без помех насладиться друг другом. Другие, напротив, окажутся в разлуке со своими любимыми – какое-то время им придется ограничиться общением в мессенджерах. Ну а для третьих вообще ничего не изменится. Не было мол, и не надо!

Так как же карантин повлияет на интимную жизнь каждого из нас?

- Семейные пары без детей, или те, у кого достаточно места

С этими гражданами все понятно. Не выходи из комнаты, не вылезай из койки, знай себе спасай мир. А между делом заодно и демографию повысить можно, если есть настроение. Именно поэтому, возможно, небывалый всплеск активности зарегистрировали секс-шопы. У некоторых выручка выросла на 300% - таким своеобразным образом сексуально-активные граждане отвечают на требование самоизоляции.

- Семейные пары с маленькими детьми и кучей родственников в квартире

Вот тут сложнее, потому что для многих пар постоянно присутствие в квартире людей становится фактором не разогревающим, а, скорее, охлаждающим. Согласитесь, интим в однокомнатной квартире с двумя детьми, кошкой и тещей – тот еще квест. Кошки рожают, дети орут, а соседи… Впрочем, не будем о грустном. Все, что остается таким парам – это терпеливо поджидать время, когда домашние заснут, и…

- Молодые люди, находящиеся в стадии романтических ухаживаний и флирта

По-хорошему, в такой ситуации все ухаживания лучше перенести в мессенджер, минимизировав контакты. Хотя отдельные несознательные граждане продолжают таскаться друг к другу в гости, создавая нагрузку на общественный транспорт, а заодно, впоследствии, и на здравоохранение. Понятное дело, что виртуальные цветы и смайлики вместо поцелуев это совсем не то, но с другой стороны карантин – лучшее время для того, чтобы проверить гражданскую позицию возлюбленного или возлюбленной. Если человек в таких обстоятельствах ради собственного удовольствия готов наплевать на окружающих с высокой колокольни, стоит ли строить с ним отношения и рожать от него детей? Мне кажется, карантин – просто отличный тест на ответственность.

- Клиенты стриптиз-баров, массажисток и проституток

Сидят дома и общаются с феями по вебке, поддерживая своих любимиц рублем(ну, я так думаю). Других вариантов тут, увы, пока быть не может. Хотя из зарубежных СМИ до нас доходят сообщения от жриц любви, поставленных в плачевное положение – они вынуждены работать, несмотря на высокий риск инфицирования. Печальный и страшный выбор, но вариантов нет – каким-то образом дамам надо зарабатывать деньги на хлеб насущный.

Но это снова вопросы гражданской ответственности и клиентов, и дам.

- Принципиальные одиночки

Устроились лучше всех. Если раньше пассивный мужик, разлегшийся на диване, играющий в какие-нибудь танчики, и главным событием своей половой жизни считающий приобретение премиум-аккаунта на порнхабе, определялся как ленивый дрочер, то теперь он герой, спасающий мир. Ответственный гражданин и надежда нации.

Ну а в общем и целом, если судить по опыту прошлых лет – в смутные времена, лишенные возможности красиво тратить деньги и постоянно путешествовать, граждане начинают больше ценить простые радости. В том числе, и сексуальные. Что меня, разумеется, очень радует.

Как вы думаете, в связи с карантином интерес к сексу у наших граждан усилится или совсем пропадет?

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