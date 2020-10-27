Какой будет зима-2021: синоптик дала "мягкий" прогноз

Погода в Украине до конца осени этого года, а также зимой 2021-го ожидается теплее, чем обычно.

Об этом заявила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. Прогнозом она поделилась в комментарии УНИАН.

По ее словам, лето в стране закончилось в конце сентября, однако украинцев ждет теплая зима. Синоптик отметила: вероятность того, что это время года будет очень морозным, составляет менее 10%.

"Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут менять друг друга", – подчеркнула она.

Адаменко добавила, что согласно отчетам метеорологической организации при ООН, погода в мире к 2025 году вообще будет самой теплой за все время наблюдений.

В то же время повышение среднегодовой температуры воздуха в Украине даже опережает эти цифры. Специалист из Укргидрометцентра говорит, что это происходит из-за географического расположения нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможные снег и заморозки.