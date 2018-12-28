Какими могут стать носы у людей на Марсе: опубликованы фото

Польский дизайнер Марта Флисиковская, учитывая условия марсианской атмосферы, создала версии носов человека.

Она сосредоточилась на носе, так как посчитала, что он более всего подвержен изменениям. Нос человека видоизменялся в ходе эволюции и стал индикатором того, в каких климатических зонах жили предки разных народов, пишет Naked Science.

Например, широкий и низкий нос характерен для тех, кто веками жил в жарком и влажном климате. Узким и высоким носом, наоборот, обладают жители холодных районов.

В своей статье Флисиковская указывает на исследование Пенсильванского университета, которое подтверждает эту закономерность.

Дизайнер сформировала целый ряд различных носов, но распечатала только три, которые, на ее взгляд, наиболее правдоподобны. Первый обладает двумя парами ноздрей для более эффективного согревания воздуха. Второй нос плоский — он менее подвержен солнечным ожогам и лучше подходит для частого ношения шлема. Третий экземпляр волнистой формы, что должно улучшить резонирование.

Naked Science

Naked Science

Naked Science

Naked Science

Naked Science

"Нос — это резонатор, он влияет на акустические свойства голоса. Если общение будет вестись преимущественно с помощью микрофона, тогда эффект будет таким же, как в кабине самолета. Некоторые частоты будут прерываться шумами. Эти волнистые структуры похожи на басовые ловушки, которые используют в студиях звукозаписи для изменения акустического эффекта", — отметила Флисиковская.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября на Марсе успешно приземлилась автоматическая межпланетная станция американского космического агентства NASA —InSight.