Из того разумного, что удалось прочитать, можно сделать следующие выводы.

Носите маску и очки. Во-первых, маска все же снижает риск заражения, а во-вторых, что главнее, затрудняет прикосновение к лицу. Маска, шарф, платок, балаклава. Не важно. Главное, чтоб был барьер между вашими руками и вашими слизистыми.

Если бы вместо идиотии с покупкой гречки и туалетной бумаги, давали нормальные советы, то самый главный из них был бы - купите тонкие матерчатые перчатки. Всем. Себе. Сотрудникам. Родственникам. Главное, своим старикам. Ровно для этой же цели. Вирус на тканевых пористых поверхностях живет несколько часов - но живет. На руках, как пишут, вирус гибнет за 15 минут, но за это время вы успеете потрогать лицо несколько раз. А грязной перчаткой люди в лицо лазить не любят.

Оболочка коронавируса состоит из липидной (жировой) короны, которой он и прикрепляется к слизистой. Мыло отлично её разрушает. Мойте руки как можно чаще. Спирт выше 60 процентов - вообще идеально.

Протерли руки - протерли мобильник. Пришли домой - протерли все, что наиболее часто контактирует с окружающим миром: рулевое колесо, опять мобильник, кредитки, очки, ключи, что там еще.

Самое главное. Группа риска. Пожилые люди.

Так вот.

САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧЬТЕ СЕЙЧАС СВОИМ ПОЖИЛЫМ РОДСТВЕННИКАМ КАРАНТИН.

Позвоните маме. Объясните ей опасность. Купите ей маску и перчатки. Санитайзер. А, самое главное, объясните ей, что выходить из дома сейчас не надо. Никуда. Совсем. И приглашать в дом сейчас - тоже никого не надо. Включите ей "Сватов" - черт с ним, пусть смотрит в этот раз - и усадите на две недели перед телевизором.

Займитесь обеспечением своих пожилых родственников сами. В маске. Без контакта. Не надо пока обниматься-целоваться. Вы можете быть потенциальным переносчиком, помните. Принесли продукты, с расстояния в метр поинтересовались, как дела, ушли.

Никаких детей к бабушкам-дедушкам.

Давайте-ка я это тоже большими буквами напишу:

НИКАКИХ ДЕТЕЙ К БАБУШКАМ-ДЕДУШКАМ.

Даже здоровых. Риск для детей гораздо ниже, но они являются отличными переносчиками. Бабушка посюсюкала внучку, внучке хоть бы что или в стадии ОРВИ, бабушка померла. Пару недель можно потерпеть, ничего страшного.

Если у вас есть одинокие бабули соседи - займитесь их обеспечением в таком же формате, как и своих мам-бабушек. Главное - объясните им. Они действительно не понимают. Разжуйте и растолкуйте.

В общественных местах минимализируйте контакты с любыми поверхностями, помните, что на гладких твердых поверхностях вирус живет дольше, может даже и до двух-трех суток, полностью исключите пользование наличными деньгами, не ешьте ничего на улице на ходу, кафе-рестораны тоже подождут, вспомните про свое личное пространство и держите дистанцию в метр, в офисе между сотрудниками и клиентами установите хотя бы стол, в общественном туалете дверь открывайте локтем, кнопки в лифте нажимайте ключами, купите огнемет - что с ним делать, вы знаете.

Ну, ладно. Огнемет не надо.

А самое главное. Скажите бабушке, что церковь закрылась. Бог простит. Это ложь во спасение.

Вот, правда. Если основной группой риска являются пожилые люди, и то тут, то там появляются прогнозы, что смертность среди них будет и вправду серьезной, а вирус попадает в организм через слизистую, то, казалось бы, самое логичное в первую очередь закрыть места скопления именно пожилых людей, в которых они именно целуют общие деревянные дощечки с нарисованными портретами, и с утра до ночи талдычить по телевизору что не надо этого делать и что пока надо сидеть дома.

А то это, конечно, замечательно, что первой умершей в Украине женщине посветили в лоб термометром. Но она прилетела - и первым делом пошла в свою любимую церковь. А там такие же пожилые женщины целуют те же самые иконы.

В общем, пока мы живем в мире, где скупают гречку и туалетную бумагу - возьмите на себя этот грех сами. Наврите бабушке.

Я не эксперт-вирусолог, это исключительно мои исключительно субъективные выводы, которые я сделал для себя сам, читая всю попадающуюся мне информацию, но эта та модель поведения, которой я собираюсь придерживаться. Если кто-то считает её разумной - с радостью с вами делюсь.

Не кашляйте.

Это каламбур.

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