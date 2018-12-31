Как загадать желание на Новый год: советы и способы

Одна из традиций празднования Нового года в Украине — загадывание желания ровно в 00:00, пока часы бьют 12 раз.

Советы о том, какими способами можно это сделать, подготовил "Информатор".

КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ

Возьмите листок бумаги и напишите свое пожелание. Важно заранее приготовить чем и на чем писать. Под бой курантов 31 декабря подожгите его и оставшийся пепел бросьте в фужер с шампанским. После того, как часы пробили 12 часов ночи — пейте все до дна.

ПИРАТСКИЙ СПОСОБ

Дождитесь, когда гости выпьют шампанское. Заберите у них пустую бутылку и опустите в нее листок со своими пожеланиями. Кроме того, повторите про себя все то, о чем написали и дуньте в горлышко. После этого закупорьте бутылку пробкой и спрячьте. Через 12 месяцев проверьте, исполнилось ли задуманное.

ВИНОГРАДНЫЙ ВАРИАНТ

Если вы не уверены в эффективности новомодных методов — вам на помощь придет история. К примеру, в Италии принято загадывать желание на Новый год с помощью виноградных ягод. Нужно съесть 12 ягод и избавиться от косточек до последнего удара часов.

ВЫБОР ДЛЯ СОНЬ

Если вы не планируете долго гулять в новогоднюю ночь, а быстро лечь спать — это вариант как раз для вас. Заранее напишите на 12 листочках 12 своих заветных желаний. Положите их под подушку. Как только вы проснетесь 1 января — вытащите первую попавшуюся бумажку. То, что на ней написано — сбудется обязательно.

ПОЙМАЙТЕ СНЕЖИНКУ

Если погода все же порадует вас снегом в новогоднюю ночь — бегите загадывать желание на свежем воздухе. Ловите снежинку, загадывайте желание и старайтесь сделать так, чтобы снежинка пережила бой курантов у вас на ладони. Небольшой совет — пробуйте ловить снежинку термоварежкой. Так вы увеличите свои шансы на исполнение новогоднего желания.

Gismeteo

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине к Новому году погода припасла сюрприз. 31 декабря в стране была морозная погода, а в некоторых регионах даже выпал снег.

Ранее украинцам дали советы, как подготовиться к самому ожидаемому празднику года. В частности, речь шла о тотальной уборке и избавлении от всего лишнего.