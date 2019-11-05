Так, друзья — сегодня будет интересный пост о том, как известный российский сатирик Михаил Задорнов учил людей ненавидеть Америку и другие развитые страны — годами вливая в уши свою мантру "ну туппыыыые" и радуя публику своими низкопробными шутками про "тупых и нелепых американцев". Отчасти именно Задорнов как главный сатирик начала-середины нулевых годов ответственен за бедственное состояние умов нынешних пост-совков — вместе с пропагандистским фильмом "Брат-2" он сделал для этого очень многое.

Рецепт для создания агрессивной диктаторской страны очень прост — посадите на трон какого-нибудь Лупина и рассказывайте каждый день, какой он великий гений. Если не Лупин, то кто? Нет Лупина — нет России! Россия, будущее, Лупин! Все независимые СМИ при этом уничтожьте — пусть у людей не будет альтернативных источников информации. Параллельно с этим запускайте различные пропагандистские передачи, где будут учить ненавидеть свободные страны, а также снимайте фильмы про "нашего Данилу" и запускайте на эстраду "сатириков" вроде Задорнова — и я вас уверяю, что лет через 10-15 вы получите хорошую, прекрасную и зрелую диктаторскую страну, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как Задорнов учил ненавидеть Америку.

Что было до Задорнова. Советский антиамериканизм.

Чтобы понимать, какое место под Солнцем занимал Задорнов и откуда он вообще взялся, нужно обратиться к недалёкой истории. Антиамериканизм Задорнова был далеко не новым, а всего лишь продолжал традицию антиамериканизма советского — в совке всегда ненавидели и очень боялись США, одновременно стремясь их перегнать и периодически обещая уничтожить.

Отчего так происходило? Всё дело в принципах, по которым устроено государство США — это антидиктаторское государство по своей сути, презирающее зло и любую диктатуру — когда какая-то банда с помощью махинаций приходит к власти и удерживает её с помощью солдат и пропаганды. Причём в отличие от Европы, страны которой пришли к такой позиции спустя столетия, США на этом принципе были основаны. Вся история США — это история борьбы людей за свободу и максимальные права для личности.

СССР же был основан на полностью противоположных принципах — подавлении свободной воли, уничтожении личности, диктатуре масс и возвеличивании диктатора. Фактически, совок был страной-антиподом США — в которой банда узурпаторов захватила власть и удерживала её с помощью пропаганды. Совки понимали, что в прямом сравнении они не выдерживают никакой конкуренции с Америкой — и поэтому обрабатывали собственное население антиамериканской пропагандой, накачивая народ россказнями о "Загнивающем Западе" и пичкая лжвыми пропагандистскими телепередачами о жизни в США.

Что интересно, СССР в этом отношении был абсолютно не одинок — любая диктаторская слаборазвитая страна Третьего мира крайне агрессивно выступает против Америки, монополизируя средства вещания и рассказывая нищему народу сказки о "Загнивающих США". Сопровождают такой антиамериканизм, как правило, пустые полки и длинные очереди в магазинах, а также репрессии против инакомыслящих.

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Как Задорнов учил ненавидеть Америку.

Теперь о том, как всё начиналось. В самом начале девяностых годов, когда СССР только-только развалился, у пост-советских россиян не было никакой причины ненавидеть Америку и американцев — Холодная война осталась в прошлом, по телеивдению шли фильмы о жизни в США, показывали познавательные передачи вроде "Америка с Михаилом Таратуттой", общее отношение к американцам и другим странам было нормальным — и казалось, что так будет всегда.

Но ближе к концу девяностых годов наметился реванш ГКЧП — затаившиеся советские гэбисты, которые избежали люстрации, начали готовить на трон "своего человека" — и вот тут-то и понадобился Задорнов. Что интересно, до конца девяностых годов Задорнов был уже вполне известным сатириком — который выступал на вполне демократических позициях и "троллил совок", высмеивая плановую экономику и хозрасчёт.

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И вот в конце девяностых-начале двухтысячных вдруг неожиданно появились шутки про "тупых американцев" — то ли в Задорнове вдруг проклюнулся совок, то ли ему это "мягко посоветовали" сделать для предоставления эфиров и карьерного роста — сейчас сказать уже сложно. Факт в том, что мантру "ну туппыыые" Задорнова со смехом повторяли все, как бы радуясь, что они сами не такие тупые, как американцы.

Чем дальше — тем больше. Рассказы об "американской тупости" обрастали всё новыми и новыми подробностями — и законы у них глупые и смешные, и жирные они все поголовно, и язык у них странный — они говорят "ноубади", нет тела, а у нас говорят "ни души", понимаете? И ошарашенный зритель словно громом поражался этой мыслью — вот оно что! Вот оно в чём величие России! Позже на рассказы о "тупых америкашках" наложились также и рассказы о 80.000-летней истории России, чью древность скрывают по плану Даллеса, но которая обязательно воспрянет, встанет с колен и отвоюет обратно свои исконные территории до Атлантического океана. Португальская Русь!

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В промышленных масштабах Задорнова поставляли в телевизор во время всяких застолий, вроде Нового года и прочего подобного. Расчёт здесь был очень точен — на сытый желудок и благостное настроение информация усваивается просто отлично — это доказал ещё Иван Павлов, изучая рефлексы у собак. Люди сидели за праздничным столом, выпивали, пели песни и радовались, что они не такие тупые, как американцы. Мы ещё этой Америке покажем! А пока займёмся их прихвостнями Украиной.

Чего Задорнов не мог не знать.

А теперь, собтсвенно, о том, чего Задорнов не мог не знать. Михаил был достаточно образованным человеком, и не мог не знать, что у "тупых американцев" — 380 лауреатов по Нобелевской премии (более чем в 10 раз больше, чем у России/СССР вместе взятых), что у "тупых американцев" — десятки университетов входят в список лучших университетов мира, причём первые четыре места в этом мировом рейтинге тоже занимают университеты США — это Гарвард, Стэнфорд, Массачусетский технологический институт и Университет Беркли.

Не мог не знать Задорнов и того, что у "тупых американцев" массовая автомобилизация произошла уже в начале XX века — когда в России ещё пахали сохой на козе. Автомобили в США были настолько дёшевы, что уже в начале 1920-х годов атомобиль в США стоил не более 40% от среднегодовой зарплаты американца, тогда как в совке 1920-х автомобиль был невероятной диковинкой, а в семидесятые годы несчатсные "жигули" стоили 6 средних годовых зарплат советского человека.

"Почему американцы не играют в КВН?" — вопрошал Задорнов, и отвечал сам себе скрипучим голосом — "потому что тупппыыыыые!" — под радость гогочущего плебса. Технарь по образованию Михаил Задорнов не мог не знать, что в США телевидение появилось ещё в 1920-е годы, в 1927-м году будущий президент Гувер вёл свою избирательную программу по телевидению, а в начале 1940-х годов в США были уже первые кабельные каналы. Разумеется, были там и десятки передач, вроде КВН — большинство передач совкового телевидения были попросту скомунижжены с западных аналогов.

Не мог не знать Задорнов и того, как живёт американский средний класс — в основном, в многокомнатных домах, имея по несколько автомобилей на семью. Стиральные машины и холодильники в США появились в самом начале XX века — тогда как диким советским гражданам ещё в пятидесятые годы поясняли, что "холодильник — это такая машина, которая работает электричеством". Вот они какие тупые американцы! — вскрикивал типчный зритель Задорнова, и на радостях вскакивал, ударяясь головой о хрустальную люстру в перенаселённой двухкомнатной бесплатной хрущёвке с потолками 2,3 метра и застеклённым балконом, доверху заваленным старым хламом.

Продолжать можно бесконечно — рассказывая об американских зарплатах, медицине, уровне социального обеспечения, бесплатном питании для малоимущих, ухода за стариками, возможности путешествовать (гражданин США может посещать без визы 186 стран) и прочем подобном. Михаил Задорнов, путешествующий по миру (в отличие от 90% своих тёмных духовных зрителей), не мог всего этого не знать. Почему он стал адвокатом дьявола? На этот вопрос у меня нет ответа.

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Укушенные пропагандой. Вместо эпилога.

И вот Задорнова уже нет на свете, а его идеи продолжают жить и отравлять постстветские страны. "Американцы тупые!" — восклицает среднестатистический обитатель говняной бесплатной хрущёвки, и тут же начинает избивать сына-двоечника, готовя его к тяготам армейской службы. "У Америки нет истории!" — вторит его собутыльник, живущий в стране, которая была основана в 1991 году и за последнюю сотню лет трижды меняла государственный строй, конституцию и переписывала историю, попутно уничтожив миллионы собственных граждан. "Пиндосы загнивают!" — раздаются крики из облупленных и обшарпанных российских больниц, деньги на реновацию которых ушли в оффшоры и в Сирию.

И всё это было бы смешно, когда не было бы так грустно. Шовинистические идеи продолжают жить, и я не знаю, что с этим всем делать.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете. Смотрели Задорнова? Верили ему?

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