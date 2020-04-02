Стало известно, какие продукты подорожают в Украине в начале апреля

В первую неделю апреля цены на гречку, лимон, чеснок и хлебобулочные изделия вырастут. При этом другие продукты должны подешеветь.

Об этом OBOZREVATEL рассказал основатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. По его словам, цены резко пошли вверх две недели назад, но с учетом регуляторных мер правительства и Антимонопольного комитета (АМК) в первых числах апреля ситуация улучшится.

В Украине гречка подорожала на 40-50%

"Исключением могут стать лишь те продукты, которые мы импортируем. Гречка, лимон, чеснок, хлеб, макароны, мука – будут дорожать. Тут есть экономические основания для роста, а все остальное в цене потеряет. Министерство экономической политики, АМК сделали достаточно много. Если же падения стоимости не произойдет, то правительство введет дополнительные меры – ограничение по экспорту отдельных видов сырья, контроль за социально важными продуктами", – подчеркнул Дорошенко.

Цены на продукты взлетят

Он также добавил, что АМК продолжит расследование в отношении тех супермаркетов или производителей, которые сильно завышали цены. А это тоже фактор. Касательно подорожания хлеба, то тут, по словам Дорошенко, все дело в зерне. На мировых рынках оно дорожает.

"Рост цен только за последние недели было на 12%. А украинские производители хлеба, макарон покупают зерно по мировой цене. Плюс девальвация гривни, с 26 до 28. Вот эти 5% также прибавятся", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по итогу первой недели карантина на фоне ажиотажа из-за коронавируса магазины и их поставщики подняли цены на продукты. Гречка подорожала на 50%, а картофель – на 60%.

В сети сравнили цены на продукты в оккупированном Донецке.

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