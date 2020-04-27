Как выглядела Припять до взрыва на ЧАЭС: в сети опубликовали редкие фото

В воскресенье, 26 апреля, в Украине исполнилась 34-я годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В связи с этим Telegram-канал "Харьков 1654" опубликовал снимки Припяти до того, как произошел трагический взрыв.

В этом городе проживало около 47 тысяч человек и численность его с каждым годом увеличивалась. Статус города Припять получила лишь за 7 лет до трагедии на АЭС, тогда как была основана лишь в 1970-м.

27 апреля, 1986 года, через сутки после взрыва, в городе провели эвакуацию. Многие жители города нашли свой новый дом в Славутиче, который был специально построен после катастрофы и является самым молодым городом Украины.

Припять до взрыва ЧАЭС Telegram-канал "Харьков 1654"

Припять до взрыва ЧАЭС Telegram-канал "Харьков 1654"

Припять до взрыва ЧАЭС Telegram-канал "Харьков 1654"

Припять до взрыва ЧАЭС Telegram-канал "Харьков 1654"

Припять до взрыва ЧАЭС Telegram-канал "Харьков 1654"

Припять до взрыва ЧАЭС Telegram-канал "Харьков 1654"

Припять до взрыва ЧАЭС Telegram-канал "Харьков 1654"

Припять до взрыва ЧАЭС Telegram-канал "Харьков 1654"

Как рассказал OBOZREVATEL один из ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, пожарник из Припяти Петр Шаврей, до 26 апреля 1986 года на электростанции было еще две аварии.

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