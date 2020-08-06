Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов пояснил, как в Украине происходит деление регионов на карантинные зоны – от "зеленой" до "красной".

Экс-чиновник в Facebook отметил, что по умолчанию, каждый район каждой области в нашей стране имеет зеленый цвет.

"Как только область пять дней подряд превышает один из четырех установленных правительством показателей – занятость коек, охват тестированием, коэффициент выявления случаев или показатель динамики роста, – каждый район этой области получает свой цвет в зависимости от вклада этого района в превышение соответствующего показателя областью", – написал он.

Милованов отметил, что в каждом конкретном случае берется показатель, по которому есть превышение конкретной области. Для этой области рассчитывается целевое количество случаев – такое допустимое количество случаев, при которой бы область избежала превышение по данному показателю.

"Считается превышение областью показателя в людях: фактическое количество случаев в области за последнюю неделю минус целевое количество случаев. Далее проводятся аналогичные расчеты целевой количества случаев и превышение в людях для отдельных районов данной области. Финальным шагом считается доля превышения в людях конкретного района от общего превышения области. Если эта доля больше 50%, регион относится к высшему красному уровню эпидемической опасности как таковой, что делает критический вклад в превышение показателя на уровне области", – подытожил он.

Как в Украине делят области на карантинные зоны: появилось разъяснение

Как в Украине делят области на карантинные зоны: появилось разъяснение

Как в Украине делят области на карантинные зоны: появилось разъяснение

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