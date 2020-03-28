Как в Италии и Испании: в Украине врачам хотят позволить лечить от коронавируса новыми лекарствами

Депутаты Верховной Рады Украины на внеочередном пленарном заседании хотят рассмотреть законопроект, который позволит украинским врачам в борьбе с коронавирусом COVID-19 использовать лекарства, не предназначенные для лечения гриппа.

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Как заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, главным аргументом для этого является то, что они показали свою эффективность в противодействии COVID-19, сообщает "Интерфакс-Украина".

Рада хочет разрешить врачам использовать против коронавируса новые лекарства

"Один из законопроектов касается так называемых лекарств off label. Мы много читаем об этом в медиа: в Италии, Испании и других странах применяются лекарства, которые не должны были бы применяться против гриппа, но они дают положительный результат (в борьбе с коронавирусом - ред.). Поэтому мы хотим дать возможность украинским медикам использовать эти препараты, если пациент или его родные не против", – заявила Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе пациент заплатил 25 тыс грн за два дня лечения от коронавируса, несмотря на обещания властей, что лечение COVID-19 в Украине будет бесплатным.

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