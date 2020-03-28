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28 марта • обновлено в 23:23
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Как в Италии и Испании: в Украине врачам хотят позволить лечить от коронавируса новыми лекарствами

2.2т
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Депутаты Верховной Рады Украины на внеочередном пленарном заседании хотят рассмотреть законопроект, который позволит украинским врачам в борьбе с коронавирусом COVID-19 использовать лекарства, не предназначенные для лечения гриппа.

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Как заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, главным аргументом для этого является то, что они показали свою эффективность в противодействии COVID-19, сообщает "Интерфакс-Украина".

Рада хочет разрешить врачам использовать против коронавируса новые лекарства

Рада хочет разрешить врачам использовать против коронавируса новые лекарства

"Один из законопроектов касается так называемых лекарств off label. Мы много читаем об этом в медиа: в Италии, Испании и других странах применяются лекарства, которые не должны были бы применяться против гриппа, но они дают положительный результат (в борьбе с коронавирусом - ред.). Поэтому мы хотим дать возможность украинским медикам использовать эти препараты, если пациент или его родные не против", – заявила Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе пациент заплатил 25 тыс грн за два дня лечения от коронавируса, несмотря на обещания властей, что лечение COVID-19 в Украине будет бесплатным.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Livesey David
Livesey David
Это ягелем и свиным навозом?
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Иванова Елена
Иванова Елена
Livesey David, не выдавай свои секреты!! у вас еще все впереди))
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