Впервые в украинской истории был разработан комплекс новейших методов исследования состояния и поэтапного ребальзамирования тела всемирно известного ученого – анатома и хирурга Николая Ивановича Пирогова, который является национальным достоянием Украины. Наши ученые, без преувеличения, спасли репутацию страны.

В ноябре 2020 года исполняется 210 лет со дня рождения гениального и всемирно известного врача Николая Ивановича Пирогова – основателя топографической анатомии, военно-полевой хирургии, пластической хирургии, ледяной анатомии (которая стала прототипом современной компьютерной и магнитно-резонансной томографии), конструктора и изобретателя большого количества медицинского и ветеринарного инструмента и т.д.

Николай Пирогов. Фото – "Депо"

Николай Иванович ввел институт медицинских сестер, которые в его время назывались сестрами милосердия и организовал общество Красного креста. Этот гениальный человек сделал очень много для развития образования на территории Украины, отдав ей значительную часть своей жизни.

Этому человеку обязаны разные страны и народы – итальянцы за спасение жизни национального героя Италии Джузеппе Гарибальди; немцы – за лечение первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка, а вся химическая наука мира за излечение еще юного Дмитрия Ивановича Менделеева. И это уже не говоря о тысячах и тысячах спасенных Пироговым жизней.

Его имя носит больница в польском городе Лодзь, больница скорой помощи в столице Болгарии Софии, Винницкий национальный медицинский университет, различные общественные организации.

Национальный музей-усадьба Н.И. Пирогова. Фото: tamtour.com.ua

После смерти тело Николая Пирогова с разрешения Священного синода было бальзамировано.

Первое ребальзамирование тела было произведено по личному указанию Сталина в 1945 году. Проводили эту процедуру сотрудники мавзолея Ленина который относится к Всесоюзному, а ныне Всероссийскому институту лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР). Ими было проведено девять ребальзамирований, а в 2016 г. предстояло десятое. Но в 2014 году началась война России против Украины и участие в этом процессе сотрудников мавзолея Ленина стало невозможным.

В это время в российских СМИ неоднократно звучало, что "Украина не способна сохранить тело Пирогова", "в Украине нет специалистов, которые могут это сделать", "Украина угробит тело Пирогова и оно будет захоронено" и т.п.

Вот такие заголовки выходили на российских ресурсах

Тем не менее, в Украине нашлись ученые, которые смогли это сделать и успешно сделали. Тем самым разрушили монополию российского мавзолея Ленина на проведение таких работ. Не зная ни технологии ребальзамирования, ни состава бальзамирующего раствора, эти ученые изобрели свою технологию и свой состав раствора.

Они пошли на огромный риск, взяв на себе ответственность. Представьте себе, чего бы стоили все достижения украинской науки, если бы тело Пирогова, как не только национальное достояние Украины, но и достояние мировой медицины и медицинская святыня не было бы ребальзамировано – это был бы научный и международный скандал.

Но не сложилось со скандалом – тело Пирогова в надежных руках украинских ученых. Национальное достояние Украины, нашей истории и культуры сохранено (подробнее можно прочитать тут).

Кто спас честь страны?

1. ГУМІНСЬКИЙ Юрій Йосипович – доктор медичних наук, проректор Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова;

2. МЕЛЬНИК Олег Петрович – доктор ветеринарних наук, завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України;

3. ПРОДАНЧУК Микола Георгійович – член-кореспондент НАМН УКраїни, доктор медичних наук, директор ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України";

4. ТКАЧ Геннадій Федорович – доктор медичних наук, професор Сумського державного університету;

5. ГРИЦЕНКО Сергій Іванович – кандидат медичних наук, доцент Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова;

6. ГАЙДУКОВ Віктор Олексійович – вчений секретар Національного музею - садиби М.І.Пирогова;

7. СТЕЛЬМАЩУК Павло Олегович – старший викладач Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова;

8. ЗАЛЕВСЬКИЙ Леонід Леонідович – старший викладач Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

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