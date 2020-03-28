Как снизить риски от перевода часов на летнее время: советы врачей и психологов

Перевод часов, который состоится в Украине в ночь на 29 марта, несет угрозы для здоровья людей.

Терапевт-кардиолог высшей категории Виктория Форосенко рассказала ВВС, что если придерживаться нескольких советов, то последствия перевода часов будут минимальны.

"Надо стараться где-то за неделю до перевода часов раньше на 15 минут ложиться спать и раньше вставать", – отметила она.

Так же, по словам медика, следует постепенно переносить прием пищи.

Кроме того, Форосенко советует не планировать в первые дни после перевода часов важные дела и встречи, стоит попробовать делать более легкую работу.

Иллюстрация pixabay.com

В свою очередь психиатр Андрей Мухоморов пояснил, что перевод часов очень плохо влияет на организм, еще в течение месяца человек вынужден настраиваться на новый ритм.

Здоровые люди, особенно утренние хронотип и ритмики, которые быстро адаптируются (или жаворонки и голуби, простым языком) могут почти не почувствовать перевода часов.

Но вечерние хронотипы, а также люди, у которых жизнь очень жестко расписана по часам, могут чувствовать дискомфорт.

"Есть сведения о повышенных рисках для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, осторожными надо быть водителям", – обратила внимание кандидат биологических наук Ольга Маслова.

По ее словам, перевод часов влияет на ритмику клеток организма, а также на многие его функции, поэтому в первые дни увеличивается риск ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, перевод часов на летнее время состоится в ночь с 28 на 29 марта 2020 года ровно в 03:00. Традиционно такая процедура происходит в стране в последнее воскресенье марта.

Аннексированный Крым и оккупированная часть Донбасса живут по российскому времени, поэтому перевода часов на летнее время там не будет.

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