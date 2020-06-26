Как снизить риск заражения COVID-19: Степанов дал настоятельные рекомендации

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к украинцам из-за нового антирекорда заболеваемости коронавирусом и призвал их соблюдать три правила безопасности.

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Во время ежедневного брифинга он напомнил, что ношение масок, пользование антисептиками и соблюдение социальной дистанции значительно снижают риск распространения болезни (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас очередной антирекорд. Антирекорды мы наблюдаем уже на протяжении более чем двух недель. Каждый день я постоянно обращаюсь к вам, уважаемые украинцы, по поводу соблюдения тех рекомендаций, которые дает Минздрав. Они достаточно просты", – сказал министр.

"Это пользование маской в помещениях, транспорте, когда вы заходите в супермаркет, в любое здание, когда есть большое количество людей рядом. Также соблюдение социальной дистанции. Это просто держаться на расстоянии 1,5 м друг от друга. Это пользование антисептиками", – добавил он.

Степанов отметил, что такие простые правила уменьшают вероятность инфицирования человека, тяжелого течения болезни и госпитализации.

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