Вчера в политехническом колледже оккупированной Россией Керчи произошла беспрецедентная кровавая драма.

По еще не окончательный данным, 18 человек погибли, еще около 50 получили ранения. Большая часть пострадавших - студенты техникума.

В первые же минуты после инцидента на информационном ресурсе Керчи появилось сообщение, что спецслужбы разыскивают молодого человека "похожего на крымского татарина". Распространялись слухи о бомбе и бутылках с зажигательной смесью, которые применяли нападавшие.

Попытка обвинить в произошедшем крымских татар показательна сама по себе. Это первое, что рассказала руководительница техникума. В сети появилось видео, на котором она описывает жуткую версию, согласно которой несколько вооруженных автоматами людей ворвались в учебное заведение и устроили стрельбу. "Это теракт, - говорит она. - Как положено. Вошли с автоматами и пошли стрелять, - пишет Лариса Волошина для ДС. - Все, как в Беслане. Это Беслан". Таким образом, версия об исламской угрозе и крымскотатарском терроризме исходила от обывателей, напуганных произошедшим. Для нас это должно быть реальным показателем того "межнационального мира в Крыму", о котором не устают распространяться оккупанты.

Позже стало известно, что массовое убийство в техникуме совершил студент четвертого курса 22-летний Владислав Росляков. Тело убийцы позже обнаружили в библиотеке на втором этаже. Страница этого молодого человека в соцсетях содержит изображения Путина на медведях и танках, флаги "Новороссии" и призывы спасти русский Донбасс. Перед нами яркий образчик крымнашиста и украинофоба. Так что попытки привязать случившееся к проукраинским силам в Крыму уже вряд ли удастся. Однако это не означает, что произошедшее не может быть использовано оккупантами в своих целях. Нагнетание милитаристской пропаганды, которой подвергаются все жители оккупированного Крыма, - это военное преступление согласно Женевской конвенции.

Массовые убийства в школах регулярно происходят и в США. Только там, в отличии от России, проблему не отрицают, а пытаются с ней бороться. Американские психологи выяснили, что срывам, лежащим в основе стрельбы в школах, способствует миф об американской мечте, который буквально давит на ребенка. Для того чтобы поступить в престижный колледж, подростки должны не просто прилежно учиться. От них требуется быть в центре общественной жизни, заниматься спортом, посещать кружки, заниматься благотворительностью. Это колоссальное давление, которое не каждому дано выдержать. Поэтому в случае неудачи ребенок чувствует себя отверженным - таким, чья жизнь кончена, кто проворонил свой единственный шанс в жизни. Это нередко приводит к суицидам или к убийствам как способу обратить на себя внимание, стать значимым.

Но что же давит на детей в оккупированном Крыму? Разве в России есть какая-то "русская мечта", которой не соответствуют подростки? Нет, конечно. В России есть "русская формула успеха", которую распространяет российское телевидение и поддерживает власть и которой дети стремятся соответствовать. В стране, где президент рассуждает на национальном телевидении о том, что "ребята потравили в Лондоне бомжей", дети не могут не проявлять жестокость.

Агрессия по отношению к невинным в России - доблесть, национальная идея. Стоит ли удивляться, что поклонник донецкого террариума, названного "армией Новороссии", так распоряжается своей жизнью? Чем это отличается от политики всей умирающей империи, которая без страха идет к своему концу, но норовит прихватить с собой как можно больше невинных душ?

Массовое убийство, произошедшее в Керчи, необходимо рассматривать как еще одно последствие оккупации. Потому что в Украине за все годы независимости не было ни одного подобного инцидента. Зато в России только с начала этого года произошло четыре случая массовых убийств в учебных заведениях. Наиболее нашумевшее в Уфе, где парочка семиклассников закидала бутылками с зажигательной смесью, а потом добивала топором четвероклашек. Произошедшее в Керчи - это сигнал для всех тех, кто думает, что российская оккупация не страшна поклонникам Путина или людям инертным. Это лишнее доказательство, что "русский мир" страшен в первую очередь для тех, кто не отторгает его.